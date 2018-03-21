Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde geriye düşen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman şampiyonluğa olan inancını koruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 115’nci yıl kutlamalarıyla, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’nde yenilenen Kartal Yuvası Çarşı Mağazası’nın açılış törenine katılan Orman taraftarlara takımının şampiyonluk hedefinden şaşmadığını aktararak, “Geçen haftayı özellikle hem futbol hem de basketbol takımımız kötü geçirdi. Futbol takımımızın önünde 8 maç var. Beşiktaşlı hiçbir zaman ümidini yitirmez. Aylardır söylüyorum, bu sene de şampiyon olacağız. Hâlâ aynı inançtayım. İçeride 5 maçımız var. Üç deplasmanımız kaldı. En yüksek puanı elde edip, şampiyon olmak istiyoruz. Buna da inancım fazla” sözlerini kullandı.



Üç kulvarda yıprandık

“Bu sezon takımımız üç kulvarda çok zorlu maçlar oynadı. Yoğun fikstür sebebiyle oyuncularımız yıprandı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncular sebebiyle bir türlü rahat olamadık. Buna rağmen şampiyonluk şansımız yüksek. Sizlerden Beşiktaş’ı sonuna kadar desteklemenizi istiyorum” diyen Orman, “Başakşehir karşısında kötü bir performansla kaybettik. Normalde kazanmamız gereken bir maçtı fakat performansımız iyi değildi. Özellikle başta Şenol hocamıza ve oyuncularımıza çok güveniyorum. Bu ligin altından daha çok sular geçer, mutlu sona ulaşacağız. Üst üste üçüncü şampiyonluğu da alacağız” ifadelerini kullandı.

Caner’e ceza yolda

Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de yer almadığı için Şenol Güneş’e tavır takınan ve arkadaşları ısınırken yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atarak onları seyreden Caner Erkin yönetimi kızdırdı. Şenol Güneş’ten yaşanan bu tatsızlıkla ilgili rapor isteyen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuya para cezası vermeye hazırlanıyor. Caner’in öfkesinin sebebi ise son maçlarda etkili oynamasına rağmen bir türlü formayı kapamamış olması. Bayern Münih maçında övgü toplayan Caner’in Başakşehir maçının kadrosunda ismini göremeyince sinirlenerek böyle bir tavır sergilediği belirtildi. Takımdaki disiplinin bozulmasına izin vermeyeceğini söyleyen Başkan Fikret Orman, Güneş’ten gelecek rapora göre oyuncuya para cezası kesecek.