Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın ‘geleceğe yatırım’ olarak kullanmak istediği Anderson Talisca için hazırladığı planlar ortaya çıktı. İngiltere ve Fransa’dan kendisine teklifler gelince ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı, canının istediği gibi gidemeyecek. Benfica ile yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, Talisca’nın bonservisini Dünya Kupası başlamadan önce mayıs ayında alma hakkına sahip. Yönetim bu yüzden Brezilya Millî Takımı’nın Dünya Kupası aday kadrosuna çağrılan 24 yaşındaki oyuncunun hazırlık maçlarındaki performansını bekliyor. Talisca eğer Rusya ve Almanya ile oynanacak maçlarda Dünya Kupası kadrosuna da çağrılabilecek kadar iyi gözükürse olaylar gelişecek... Hemen Brezilyalı oyuncunun tapusu 21 milyon avro karşılığında alınacak ve haziranda başlayacak olan Dünya Kupası maçları beklenecek.

Forma şansı yüksek

Brezilya’nın Dünya Kupası’nda Kosta Rika, İsviçre, Sırbistan gibi kolay rakiplerin bulunduğu grupta yer almasından dolayı Talisca’nın çağrılması hâlinde bu maçlarda süre alma şansı oldukça yüksek. Bu durumu göz ardı etmeyen Beşiktaş yönetimi, turnuvada bir gol atması hâlinde bile bonservisi en az 10 milyon avro kadar artacak olan yıldız oyuncu için Manchester United ve Monaco’dan gelecek yüksek bedelli teklifleri değerlendirecek. Satıştan gelen parayla da Trabzonspor’un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu’ya teklif yapılacak. Talisca eğer Dünya Kupası’na çağrılmazsa Benfica ile görüşmeler yapılacak ve bonservis ücreti konusunda indirim istenecek. Yönetimin bu konuda katı olduğu ve Portekiz ekibinden olumlu bir rakam duyulmadığı takdirde Brezilyalı oyuncunun bonservisinin kesinlikle alınmayacağı öğrenildi.

Golle başladı

Brezilya Millî Takımı’nın Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası aday kadrosuna çağrılan çağrılan Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca, çıktığı ilk ismanda göz doldurdu. İlk defa çağrıldığı millî takımda kendini göstermek isteyen 24 yaşındaki oyuncu antrenmandaki hırsıyla dikkat çekerken, çift kale maç çalışmasında bir de gol attı.

Beiersdorfer olmadı

Altyapı koordinatörlüğü için Beşiktaş’ın görüştüğü Dietmar Beiersdorfer’le anlaşma sağlanamadı. Son olarak Bundesliga ekibi Hamburg’da sportif direktörlük görevini üstlenen Beiersdorfer’in, altyapıdaki futbolcuların üstyapıya geçişinde gerekli eğitimi vermesi düşünülüyordu.

Mitrovic çok mutlu

Devre arasında Beşiktaş’tan Belçika’nın Brugge takımına kiralanan Mitrovic hayatından çok memnun. Hırvat oyuncu yaptığı açıklamada “İstanbul çok büyük bir şehir. Orada çok fazla trafik var. Herkes aceleci ve kural tanımıyorlar. Brugge’de yaşamak daha kolay. O yüzden burayı sevdim” dedi.