Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Hakemler hakkında verdiği demeçler sebebiyle eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın susmak gibi bir niyeti yok. Sezon başından beri yaşananlara tepki gösteren Kocaman “Belki bizden sessiz kalmamız bekleniyor ama bu durumu kabullenip razı olmamız söz konusu dahi olamaz” dedi. Derbi sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK’ya sevk edilen Aykut Kocaman, yaşananların kabul edilebilir hataların çok üzerinde olduğunu vurgularken “Kimseyi rahatsız etmeden hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Sakin kalmaya gayret ediyoruz. Ancak mümkün olmuyor. İtiraz ettiğimizde ceza alıyoruz. Sustuğumuzda mevcut düzen devam ediyor. Bunu kabul etmemizi beklemesinler” çıkışında bulundu.

Tek derdimiz adalet

İçinde bulunduğu durumdan memnun olmadığının altını çizen Aykut Kocaman “Ben bir teknik adam olarak çok daha farklı konularla ilgilenmeliyim. Ama takımımın, futbolcularımın hakkını da savunmak zorundayım. Ben de susarsam oyuncularımı kim koruyacak” diye konuştu. Dayatılmaya çalışan düzeni asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Kocaman “Bizim saha içi performansımız başka, hata diyemeyeceğimiz taraflı hakem kararları bambaşka bir konu. Sadece bizim aleyhimize olanları değil, lehimize verilen yanlış kararları da diliyoruz. Derdimiz özel muamele değil, adil futbol” sözleriyle tüm spor kamuoyunun bu çarpık yapıya karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Fransız inadı

İlk 11’deki yerini kaybeden Mathieu Valbuena, inancını koruyor. Hakkında çıkan isyan haberlerinin aksine Fransız yıldız antrenmanlarda genç bir amatör hırsıyla çalışarak teknik heyetin takdirini topluyor. Anlamak da zorlansa da Aykut Kocaman’ın tercihlerine saygı duyduğunu dile getiren Valbuena “Elbette oynamadığım için mutsuzum. Zaten yedek kalıp da keyifli olan bir futbolcu olmaz. Ancak bu problem çıkaracağım anlamına gelmiyor. Ben işimi en iyi şekilde yapıp, hocamın görev vermesini beklerim” dedi. Aykut Kocaman’ın düzenli olarak görüştüğü Fransız yıldız “Hocamın beklentilerini biliyorum. Bunları yerine getirmek için de çabalıyorum. Fenerbahçe’de mutluyum ve takıma katkı sağlamaktan başka bir düşüncem yok” sözleriyle ayrılık haberlerini bir kere daha yalanladı.

Neredesin orta saha!

Şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalan Fenerbahçe’nin en büyük sıkıntısı orta sahada. Sarı-lacivertli orta saha oyuncuları asist sayısı bakımından adeta sınıfta kaldı. Dirar 2, Josef, Giuliano, Aatıf ve Alper Potuk birer asistte kaldı. Mehmet Topal ve yeni yeni süre alan Mehmet Ekici ise henüz asist yapamadı. Orta alan gollerde daha etkindi. Giuliano 4, Dirar, Aatıf, Alper Potuk ve Josef birer golle toplam 8 gole katkı yaptı.

Ekici borcunu ödeyecek

Galatasaray derbisinde beklentileri karşılayamayan Mehmet Ekici, kalan haftalarda gerçek kimliğini sahaya yansıtabilmek için ekstra çalışmalar yapıyor. Sezon başından bu yana 4 kere adale sakatlığı yaşayan Mehmet “Fenerbahçe camiasına borcumu ödemek zorundayım. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağım” diyerek hırsını ortaya koydu.

Erdi’ye hapis cezası

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Nusret Erdi Demir, adam yaralama suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Erdi 29 Nisan 2017’de Kadıköy’de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralama suçundan 3 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezası, 2 bin 240 lira da para cezası aldı. 1964 doğumlu Erdi, 1987-90 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.

Yıldırım’dan doğu müjdesi

Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün Çanakkale’nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırdığı basketbol potalarının açılış töreninde yer aldı. Yıldırım, “Bu projeyi Türkiye’nin her yerinde, nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz” müjdesi verdi.