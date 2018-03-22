Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga takımlarından Stuttgart’ta görev yapan ve 21. haftada küme düşme hattında aldığı takımla çıktığı 7 maçtan 17 puan çıkartan Tayfun Korkut, bu süreçte ligin en fazla puan toplayan teknik adamı oldu. Stuttgart’ı ligde tutmak için göreve gelen ancak aldığı başarılı sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hesapları yapan Korkut’un bu başarısı yönetim kurulu tarafından da takdirle karşılandı. Alman teknik direktör Hannes Wolf’un görevine son verilmesinin ardından ocak ayının sonlarına doğru Stuttgart’ın başına geçen 43 yaşındaki Türk teknik adam, ilk lig maçında deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.Bu beraberliğin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Stuttgart, sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Augsburg ve Eintracht Frankfurt’u 1-0, Köln’ü ise 3-2 mağlup etti. Ligin iddialı ekiplerinden Leipzig ile 0-0 berabere kalan Stuttgart, geçen hafta misafir olduğu Freiburg’u ise 2-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını performansını sürdürdü. Bundesliga’da daha önce Bayer Leverkusen ve Hannover 96 takımlarında görev yapan ancak kayda değer bir başarı yakalayamayan Korkut, Stuttgart dönemiyle bu defa bütün Almanya’ya kendini ispatlamış oldu.