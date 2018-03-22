Bundesliga takımlarından Stuttgart’ta görev yapan ve 21. haftada küme düşme hattında aldığı takımla çıktığı 7 maçtan 17 puan çıkartan Tayfun Korkut, bu süreçte ligin en fazla puan toplayan teknik adamı oldu. Stuttgart’ı ligde tutmak için göreve gelen ancak aldığı başarılı sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hesapları yapan Korkut’un bu başarısı yönetim kurulu tarafından da takdirle karşılandı. Alman teknik direktör Hannes Wolf’un görevine son verilmesinin ardından ocak ayının sonlarına doğru Stuttgart’ın başına geçen 43 yaşındaki Türk teknik adam, ilk lig maçında deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.Bu beraberliğin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Stuttgart, sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Augsburg ve Eintracht Frankfurt’u 1-0, Köln’ü ise 3-2 mağlup etti. Ligin iddialı ekiplerinden Leipzig ile 0-0 berabere kalan Stuttgart, geçen hafta misafir olduğu Freiburg’u ise 2-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını performansını sürdürdü. Bundesliga’da daha önce Bayer Leverkusen ve Hannover 96 takımlarında görev yapan ancak kayda değer bir başarı yakalayamayan Korkut, Stuttgart dönemiyle bu defa bütün Almanya’ya kendini ispatlamış oldu.
Bundesliga'da Tayfun Korkut fırtınası
22.03.2018 - 07:28 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genç hoca Stuttgart’ı ligde tutmak için almıştı ama kısa sürede çıtayı yükseltti, takım Avrupa Kupası hesabında.
Etiketler : tayfun korkut,bundesliga,
551813 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/551813.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
30.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
31.3.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7