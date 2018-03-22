Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz varsa golü dert etmeyeceksin! Tecrübeli forvet tek başına da olsa takımı sırtlıyor. Aynı Burak Yılmaz arada ayrılık yaşamasına rağmen Trabzonspor’daki eski günlerinden pasajlar sunuyor. Bordo-mavili forma altında kariyer rekoru kırdığı sezon 2011-2012’ydi. Süper Lig’de 30 maçta süre almış ve 32 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. En skorer sürecini geride bırakan Burak Yılmaz bu sezon da zaman zaman sakatlıklarla boğuşsa da süre aldığında boş geçmiyor. Şu anda ligde 20 maçta süre alan Burak Yılmaz’ın 20 golü bulunuyor. Krallık yarışında ikinci sırada olan Yılmaz, 25 maçta 25 gol kaydeden Galatasaraylı Bafétimbi Gomis’i takip ediyor. Ve Burak Yılmaz’ın kulüp tarihinde özel bir durumu da söz konusu. Yılmaz, Trabzonspor’da son 12 yılda 20 ve üzeri gol atan tek oyuncu olma unvanına sahip.

Takımı da etkiledi

Burak Yılmaz’ın etkisi ve skorerleri sayesinde forvetlerin toplam performansı geçen sezonun golcülerini de geride bıraktı. Geçen sezon ligin 26. haftası sonunda bordo-mavili takım 28 gol kaydederken bu sezon aynı dönemde sadece santrfor oyuncuları Burak Yılmaz (20), Dame N’Doye (4) ve Hugo Rodallega (4) toplam 28 gol attı. Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N’Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega santrfor oyuncuları olarak görev yaparken 34 hafta boyunca 11 golde kalmıştı. Bu sezonki takımın toplam golü ise 45’e çıktı. Karadeniz ekibi Yılmaz’ın forma giydiği 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti ve 36 puan topladı. Hugo Rodallega da 18 maçta 396 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 defa havalandırdı. Dame N’Doye da 18 maçta 999 dakika sahada kalırken o da 4 gole imzasını attı. N’Doye’un gol attığı 4 maçı da bordo-mavililer kazandı.

Yattara şov

Trabzonspor Kulübü’nün efsane futbolcuları dörtlü salon futbol turnuvası sona ererken organizasyona Gineli Yattara damga vurdu. 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’ndaki final maçı 2-2 sona ererken penaltılarda Yattara’nın da formasını giydiği Çubuklu Takım güldü (4-1). Mehmet Zengin turnuvada gol kralı olurken, en centilmen futbolcu ise Czyio idi. Yattara’nın yaptığı kolbastı, tribündeki seyircileri coşturdu.