Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Süper Lig’de şampiyonluğa en yakın takım konumundaki Galatasaray, bu hafta sonu da maç oynayacak gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen millî arada kimsenin gevşememesini isteyen Fatih Terim, hem Florya’daki oyuncularına işi sıkı tutmaları konusunda sesleniyor hem de ülkelerine giden futbolcularından da rapor alıyor. Galatasaray, bu sezon lige verilen millî aralardan sonra oynadığı 3 maçın 1’ini kazanıp 2’sinde 5 puan kaybetti. Teknik direktör Fatih Terim, bu veri sebebiyle kritik süreç öncesi çok tedbirli. Son dönemde Trabzonspor maçlarındaki şanssızlığı da göz önünde bulunduran tecrübeli teknik adam, maçın şifreleri üzerinde de çalışmaya başladı. Bordo-mavili takımla ile 1 Nisan’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Fatih Terim, kötü şaka istemiyor.

İlk puan kaybı arada

Süper Lig’in 4. haftasında millî maçlar arasından sonra Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele etmiş, 1-1 berabere biten maçta, sarı-kırmızılılar 2017-18 sezonundaki ilk puan kaybını yaşamıştı. Galatasaray, ekim ayındaki millî aradan sonra 8. haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edip sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Daha sonra kasım ayında verilen ara akabinde Cimbom, Başakşehir’e deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Bu dönemlerde takımın başında Hırvat teknik adam Igor Tudor bulunuyordu. Geldiği günden bu yana farkını ortaya koyan Fatih Terim, millî aralar sonrasındaki arızayı da gidermek istiyor.

Millî aradan sonra Galatasaray

Antalya-Galatasaray: 1-1

Konya-Galatasaray: 0-2

Başakşahir-Galatasaray: 5-1

Fernando hırs yaptı

Galatasaray’da uzun sakatlıktan sonra takıma katılan Fernando Reges, Fenerbahçe karşısında birinci devrede yine ağrı hissedince oyundan çıkmıştı. İç yan bağ sakatlığından çıkan Brezilyalı, dönüş süresinin uzun sürmemesi için elinden geleni yapıyor. Millî arayla birlikte, Trabzonspor maçında da cezalı olduğu için oynamayacak Fernando bu süre sonunda yüzde yüz hazır hâle gelmek istiyor. Özel programla çalışan sambacı orta saha Gençlerbirliği deplasmanında direkt 11’de olmayı hedefliyor.

Aslan’a ödeme emri

Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan’ın Galatasaray’a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü’ne 6. İcra Müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri çıkarttırdı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, davayı 2017 yılında kabul etmişti.

Adaletin bu mu TFF!

Lig yarışı gittikçe kızışırken, Galatasaray’ın 6 günde üç maç yapacak olması taraftarları kızdırdı. Önceki gün kupa programının belli olmasından sonra Galatasaray 15-21 Nisan arasında 6 günde 3 maç yapacak. F.Bahçe ile Beşiktaş ise kupayla birlikte 9 günde 3 maç oynayacak. Bu duruma tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar “Adaletin bu mu TFF!” isyanında bulundu. GALATASARAY 15 Nisan: Başakşehir

18 Nisan: Akhisar

21 Nisan: Alanya FENERBAHÇE 14 Nisan: Sivas

19 Nisan: Beşiktaş

23 Nisan: Antalya BEŞİKTAŞ 13 Nisan: Akhisar

19 Nisan: F.Bahçe

22 Nisan: E. Y. Malatya

Gomis'e Burak motivasyonu

Galatasaray’ın yıldızı Bafétimbi Gomis, gol krallığı yarışındaki en yakın takipçisi Burak Yılmaz’ın takımı Trabzonspor’u bu defa pas geçmek istemiyor. Bordo-mavililerle oynanacak maça da çok özel hazırlanan Fransız yıldız, 1 Nisan’da golleri sıralayıp, Galatasaray’da krallık yaşamış Burak’a nazire yapma hedefinde. Gomis ligde şu ana kadar 25 gol kaydederken, Burak 20 golle takipte.

6 eksikle idman

Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte, millî takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Muslera, Belhanda, Linnes ve Nagatomo yer almadı.

Bakanlık ziyareti

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Abdurrahim Albayrak, H. Hüseyin Toprak, Yusuf Günay ve Mehmet Akif Şener’den oluşan Galatasaray heyeti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Cengiz bakanlara isimlerinin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.