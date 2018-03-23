Burhan Can Terzi
Süper Lig’de şampiyonluğa en yakın takım konumundaki Galatasaray, bu hafta sonu da maç oynayacak gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen millî arada kimsenin gevşememesini isteyen Fatih Terim, hem Florya’daki oyuncularına işi sıkı tutmaları konusunda sesleniyor hem de ülkelerine giden futbolcularından da rapor alıyor. Galatasaray, bu sezon lige verilen millî aralardan sonra oynadığı 3 maçın 1’ini kazanıp 2’sinde 5 puan kaybetti. Teknik direktör Fatih Terim, bu veri sebebiyle kritik süreç öncesi çok tedbirli. Son dönemde Trabzonspor maçlarındaki şanssızlığı da göz önünde bulunduran tecrübeli teknik adam, maçın şifreleri üzerinde de çalışmaya başladı. Bordo-mavili takımla ile 1 Nisan’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Fatih Terim, kötü şaka istemiyor.
İlk puan kaybı arada
Süper Lig’in 4. haftasında millî maçlar arasından sonra Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele etmiş, 1-1 berabere biten maçta, sarı-kırmızılılar 2017-18 sezonundaki ilk puan kaybını yaşamıştı. Galatasaray, ekim ayındaki millî aradan sonra 8. haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edip sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Daha sonra kasım ayında verilen ara akabinde Cimbom, Başakşehir’e deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Bu dönemlerde takımın başında Hırvat teknik adam Igor Tudor bulunuyordu. Geldiği günden bu yana farkını ortaya koyan Fatih Terim, millî aralar sonrasındaki arızayı da gidermek istiyor.
Millî aradan sonra Galatasaray
Lig yarışı gittikçe kızışırken, Galatasaray’ın 6 günde üç maç yapacak olması taraftarları kızdırdı. Önceki gün kupa programının belli olmasından sonra Galatasaray 15-21 Nisan arasında 6 günde 3 maç yapacak. F.Bahçe ile Beşiktaş ise kupayla birlikte 9 günde 3 maç oynayacak. Bu duruma tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar “Adaletin bu mu TFF!” isyanında bulundu.
GALATASARAY
15 Nisan: Başakşehir
18 Nisan: Akhisar
21 Nisan: Alanya
FENERBAHÇE
14 Nisan: Sivas
19 Nisan: Beşiktaş
23 Nisan: Antalya
BEŞİKTAŞ
13 Nisan: Akhisar
19 Nisan: F.Bahçe
22 Nisan: E. Y. Malatya