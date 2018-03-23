Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euro 2016’dan hezimetle döndükten sonra 2018 Dünya Kupası elemelerinde de büyük hayal kırıklığına uğrayan ve kupaya seyirci kalan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası için şimdi yeni bir sayfa açtı. Türkiye, 2020 için ilk hazırlık maçlarını İrlanda ve Karadağ ile yapacak. Birçok eski yıldızı aday kadroya almayan, gençlerden oluşturulmuş yeni bir kadroyla yola çıkan teknik direktör Mircea Lucescu, “Kazanan bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Emre Mor, Enes gibi bazı oyuncularımız yeni kulüplerinde ‘önemli oyuncu’ pozisyonuna geldiler. Bu da çok becerikli iyi oyuncular olduklarını gösteriyor. Bireysel becerinin dışında gençlerle beraber iyi bir çekirdek oluşturmaya çalışıyoruz. Mevcut kadroya güveniyorum” açıklaması yaptı.

Temelleri atacağız

Lucescu,“Orta sahamızın biraz daha ofansif olması gerekiyor. Emre, Oğuzhan, Hakan, Yusuf herkes çok becerikli ama hepsi, 10 numara oynamak istiyor. Sahanın başka yerlerinde de oynayabileceklerini göstermek istiyorum. Yavaş yavaş ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacak. Bu maçlarda temelleri atacağız” derken, “5-6 oyuncumuz 25’inde. 23-24 yaşında oyuncularımız da var. Tabii ki genç oyuncuların etrafında daha tecrübeli oyuncular olması lazım. 2020 ve 2024’te oynayabilir hepsi bunların. 6-8 sene bir arada oynayabilecek ekip kurmak istiyoruz. Futbolcular uzun süre millî takıma ait olduğunu hissedecek ve o aidiyet duygusuna sahip olacaklar. Gelecek yılları düşünerek bunları yapıyoruz” sözlerini kullandı.

İrlanda ile test maçı

Dünya Kupası’na katılamayan Millî Takım, Euro 2020 hazırlıkları çerçevesindeki ilk hazırlık maçını bu akşam yapacak. Ay-yıldızlıların yenilenen ve gençleşen kadrosu ilk sınavını Antalya’da İrlanda karşısında verecek. Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele 20.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Mücadelede, Slovenyalı Slavko Vincic düdük çalacak.

Cengiz Ünder zor

Ay-yıldızlı ekibin İstanbul’da yaptığı son çalışmada sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, taktik antrenmana katılmayıp günü düz koşu ile tamamladı. Cengiz’in bugünkü maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Öte yandan Lucescu, Abdülkadir Ömür ve Zeki Çelik’i Ümit Millî Takım kadrosuna dahil etti.

2024 mesajı

Millî Takım, İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar öncesinde yeni formalarla fotoğraf çektirdi. Teknik heyet ve oyuncular, bu özel çekimin bir parçası olarak Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da destek verdi.

Martta 9 yıldır yenilgimiz yok

Mart ayı Millî Takım’a yarıyor. Ay-yıldızlı ekip mart ayında daha önce 52 maça çıktı, bu karşılaşmalardan 23’ünü kazandı, 16 beraberlik, 13 de yenilgi aldı. Millîler, 28 Mart 2009’da İspanya’ya 1-0 yenildikten sonra martta oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı, mağlup olmadı.

Ay-yıldızı temsil ediyorum

Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan ve Premier Lig’de son haftalarda attığı gollerle İngiltere’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Cenk Tosun “Ben sadece Beşiktaş’ı değil, Türkiye’yi temsil ediyorum. Taraftarımızın desteği beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Ümitlerin rakibi İsveç

Ümit Millî Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup 6. maçında bugün Alanya’da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgisi bulunan millîler grupta 5 puanla 5. Sırada.