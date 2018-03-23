Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Türk sporu tarihin en heyecanlı seçimine hazırlanıyor. 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde Fenerbahçe’de yapılacak başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile Ali Koç’u karşı karşıya getirecek yarışta yaklaşık 25 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. 15 Şubat 1998’de Vefa Küçük’e karşı girdiği seçimde 1 oy farkla başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım geride kalan 20 yılda tam 12 defa yerini korumayı başarmıştı. Fenerbahçe tarihinin en uzun süreli başkanı unvanına sahip olan Yıldırım, cezaevinde seçilen ilk başkan olarak da tarihe geçmişti. En ciddi seçim sınavlarından birini 2013’te Mehmet Ali Aydınlar’a karşı veren Aziz Yıldırım, 9 bin 380 üyeden 6 bin 821’inin oyunu alarak göreve devam etmişti. Son yarışını Hulusi Belgü’ye karşı veren Yıldırım, bu süreçte de 6 bin 648 oyun 5 bin 504’üne sahip oldu.

Yıldırım’ı zorlayacak

Aziz Yıldırım’ın seçim yarışı verdiği bu dönemde Fenerbahçe’nin üye sayısı yaklaşık 18 bin civarındaydı. Yani katılım yaklaşık 3’te 1 oranında gerçekleşmişti. Bugün ise Fenerbahçe’de oy kullanım hakkı olan toplam üye sayısı 32-33 bin aralığına gelmiş durumda. Bu rakam sarı-lacivertlilerin kuruluşundan bu yana olan üye sayısı. 111 yıllık tarihi olan kulübün hayatını kaybeden üyeleri de bu rakama dahil. Zira vefat edenlerin numaraları başkasına verilmiyor. Mevcut rakamlar doğrultusunda oy kullanabilecek 25 bin üzeri üyesi olduğu bilinen Fenerbahçe’de adayların Aziz Yıldırım ile Ali Koç olduğu göz önünde bulundurulduğunda tarihî bir kongre bekleniyor. Bütün üyeler sandık başına gidecek olmasa da katılımın rekor seviye olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İbre Aziz Yıldırım’dan yana görünse de, son dönem üyelerinin hem katılımı hem de Koç’un şansını artıracağı ifade ediliyor.

PFDK’dan ihtar

Galatasaray derbisi sonrası yaptıkları açıklamalar sebebiyle PDFK’ya sevk edilen Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman’a ceza çıkmadı. Kurul, Yıldırım ile Kocaman’a sportmenliğe aykırı açıklama sebebiyle ihtar verdi. Kulübe ise toplam 345 bin lira para cezası geldi. Ayrıca 16 farklı bloktaki taraftarın kartlarının bloke edilmesi kararı çıktı.

Kocaman endişe

Aykut Kocaman, millî takımlara giden 10 oyuncusuyla sürekli iletişim halinde. Şampiyonluk umudunu koruyan tecrübeli teknik adam hem oyuncularının performanslarını hem de sağlık durumlarını takip ediyor. Kocaman’ın en büyük endişesi takımın savunma blokunu oluşturan isimlerin sakatlık yaşaması.

Bolu ile oynuyorlar

Millî arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, bugün 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşacak. Saat 18.00’de başlayacak mücadele Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak. Millî takımlardaki 10 oyuncusundan mahrum olan sarı-lacivertlilerde affedilen Ozan Tufan’ın bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Golcülere özel terapi

Kayseri deplasmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, golcülerle özel olarak ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 61 gollü Galatasaray’ın ardından 49 golle ligin en skorer takımı olmasına rağmen, golcüler Fernandao, Soldado ve Janssen geride kalan 26 haftada sadece 10 defa rakip fileleri havalandırdı. Fernandao 12 maçta 5 golle en verimli isim olurken, Soldado 18 maçta 3 gol kaydetti. Janssen ise 11 maçta 2 golde kaldı. Golcülerin bu düşük performansında sakatlıkların büyük etkisi olsa da kalan 8 haftada 24 puan hedefi koyan Aykut Kocaman, oyuncuların patlama yapmalarını istedi. İdmanlarda Fernandao ve Soldado’yla yakından ilgilenen, Janssen’in tedavi sürecini de takip eden Kocaman “Hedefi tutturmak için size ihtiyacım var. Artık kendinizi aşın” ikazında bulundu.