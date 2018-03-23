Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında geriye düşmesinde golcülerin etkisizliği büyük rol oynuyor. Lider Galatasaray’da Gomis, ikinci sıradaki Başakşehir’de Adebayor takımlarını zirveye taşırken siyah-beyazlıların forvetleri ise saman alevi gibi parlayabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Demba Ba, Mario Gomez ve Aboubakar gibi golcülerinden büyük katkı alan Kartal, son döneme damgasını vuran Cenk Tosun’un gidişinden sonra adeta karalar bağladı. Sezona 35 gol parolasıyla başlayan ancak hedefinin çok gerisinde kalan Alvaro Negredo’nun gol kısırlığı sebebiyle geçen sezonun gol kralı Vagner Love’un takıma ilaç olacağı düşünülmüştü. Brezilyalı oyuncu da beklentilerin uzağında kaldı. Siyah-beyazlı forma altında ligde sadece iki golün altına imza atan Love, her geçen gün camianın biraz daha fazla tepkisini çekiyor.

Talisca’dan 10 gol

Ara transfer döneminde forvet tercihini Demba Ba yerine Vagner Love’dan yana kullanan Beşiktaş yönetimi, eski golcüsünün Göztepe’de gösterdiği üstün performansı yüzünden de pişmanlık yaşıyor. Göztepe’de 7 maçta 5 gol atan Demba Ba, 26 maçta 5 gol atan Negredo’yu yakalamış durumda. Golcüler tek tük sahneye çıktığı için Beşiktaş’ı sırtlamaya çalışan iki isim göze çarpıyor: Talisca ve Babel. Brezilya Millî Takımı’na da çağırılan Talisca 25 maçta attığı 10 gol ile ligde siyah-beyazlıların en golcüsü durumunda. Hollandalı Babel de 9 defa fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Ayrıca iki futbolcu üçer defa asist yaparak da Beşiktaş’a katkı sağladı. Ligde kalan 8 haftada puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılarda golcülerin etkisiz performansları düşündürürken, taraftarlar artık Negredo ve Love’dan patlama bekliyor.

Oğuzhan’a kanca

Beşiktaş’taki geleceği hakkında son günlerde birçok haber yapılan Oğuzhan Özyakup ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. The Sun’da yer alan haberde Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’’ın Arsenal’den Wilshere ve Beşiktaş’tan Oğuzhan’ı listesine aldığı belirtildi.

Talisca sahne alıyor

Brezilya Millî Takımı Dünya Kupası hazırlığı kapsamında bugün Rusya ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Bu sezon ilk defa Brezilya Milli Takımı’na çağırılan Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca’nın bu maçta yedek olarak sahaya çıkması bekleniyor.

Karavanacı Love

Devre arasında Alanyaspor’dan büyük umutlarla transfer edilen Vagner Love’un Beşiktaş’taki performansı büyük şaşkınlık uyandırdı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından sıkça bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen ve ligde sadece Karabük maçında 2 gol atabilen Brezilyalı oyuncunun şut istatistikleri de hiç iç açıcı değil. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla yakaladığı 15 net gol pozisyonundan 6’sını yani 31’ini gole çeviren Brezilyalı golcü, Beşiktaş formasıyla ise Süper Lig’de yakaladığı 6 net gol pozisyonundan sadece 1’inde gol atabildi.