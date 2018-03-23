Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Doğuş, THY Euroleague 28. hafta maçında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız’ı 80-63 mağlup ederek 20. galibiyetine imza attı ve normal sezonu ilk 3 içinde bitirmeyi garantiledi. İlk çeyreği Dixon’ın üçlükleri, Vesely ve Guduric’in skorerliğiyle 22-17 önde geçen Fener, Rochestie’yle direnen rakibi karşısında soyunma odasına da 40-31 üstün gitti. 3. çeyrekte yine Dixon ve Guduric’in üçlükleriyle farkı açan (62-35) Obra’nın ekibi, 65-41 galip girdiği final periyodunda Dobric ile Jankovic’in basketleriyle direnen rakibine şans tanımadı. Ahmet ve Datome’yle sayılar üreten ekibimiz maçı 80-63 kazandı. Fenerbahçe Doğuş’ta Bobby Dixon 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.