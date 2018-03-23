Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA'nın 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi.
İşte dev kulüpleri geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ın yeni yeri:
1. Bayern Münih - 21.00 puan
2. Manchester City - 21.00 puan
3. Tottenham - 21.00 puan
4. Real Madrid - 20.00 puan
5. Barcelona - 20.00 puan
6. Liverpool - 20.00 puan
7. Machester United - 20.00 puan
8. Beşiktaş - 17.00 puan
9. Paris Saint-Germain - 19.00 puan
10. Shakhtar Donetsk - 19.00 puan
11. Chelsea - 18.00 puan
12. Juventus - 18.00 puan
13. Sevilla - 17.00 puan
14. Basel - 17.00 puan
15. Roma - 17.00 puan
Genel sıralamada ise 24. sırada bulunan Beşiktaş, 48. sıradaki Galatasaray ve 60. sıralamadaki Fenerbahçe'yi de geride bıraktı. Trabzonspor ise 76. sırada bulunuyor.