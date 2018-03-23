Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz ekipleri, Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup'u izlemeye devam ediyor. Bu takımların başında da, devre arasında rekor bir ücretle (22 milyon euro) Cenk Tosun'un renklerine bağlayan Everton olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'taki geleceği hakkında son günlerde birçok haber yapılan Oğuzhan Özyakup ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. The Sun'da yer alan habere göre; Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'un gözlemcilerinin bir süredir Oğuzhan'ın forma giydiği tüm maçlara gözlemci göndererek, başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ın Beşiktaş'taki durumu ise halen netlik kazanmış değil. Başkan Orman, "Oğuzhan evladımız. Para ya da başka bir konuda anlaşmazlık yok. Zamanı geldiğinde imzalar atılır, konu çözülür. Kaldı ki Oğuzhan da milli maç arasından sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Beşiktaş taraftarı bu konuda rahat olsun, sorun olmaz" ifadesini kullandı. Bu arada Oğuzhan'ın devre arasında sözleşme imzaladığı, ancak Arsenal'in %30'luk payı nedeniyle bunun açıklanmadığı da iddialar arasında..