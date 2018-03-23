Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Bolu maçı hangi kanalda şifresiz izleniyor ve Bolu FB hazırlık maçı canlı izle linki burada yer alıyor. Süper Lig'e verilen milli arayı TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçıyla değerlendiren Fenerbahçe, yedek ağırlıklı çıktığı Boluspor karşısındaki maç 18:00 itibarıyla başladı. Aykut Kocaman'ın uzun süredir kadroya almadığı Ozan Tufan'ın da ilk 11'de top koşturduğu Bolu FB maçı hangi kanalda şifresiz canlı izleniyor? sorusunu futbol severler heyecan içerisinde arıyor. İşte Fenerbahçe Bolu hazırlık maçı şifresiz canlı detayları...

Fenerbahçe TV ekranlarından yayınlanan Boluspor Fenerbahçe maçı saat 18:00 itibarıyla başladı. Maçı canlı izlemek için tıklayın

Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı ve daha sonra yeniden affedip kadroya dahil ettiği Ozan Tufan, uzun süreden sonra yeniden ilk 11'e dahil edildi.

BOLUSPOR - FENERBAHÇE: 0-0

İLK 11'LER:

Boluspor : Ertuğrul, Göksu, Alim, Pedro Franco, Caner, Burak Asan, Akabueze, Andre Santos, Ahmethan, Guido Koçer, Sefa Yılmaz



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Onur Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener, Batuhan Yılmaz, Antreas Kilit, Samed, Aatif, Soldado

Boluspor-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları 35 TL'den Satışa Çıktı

Boluspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak özel maçın biletleri satışa çıktı. Biletler, 35 ile 100 TL arasında değişiyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Boluspor kulübünden yapılan açıklamada, Bolu Atatürk Stadyumu'nda 23 Mart Cuma günü saat 18.00'da Fenerbahçe ile oynayacak hazırlık maçının biletlerinin, 21 Mart Çarşamba günü passolig gişesi ve passo.com.tr'den satışa çıkacağı bildirildi.

EN UCUZ BİLET 35 TL

Passolig kartı olmayan taraftarlar için Atatürk Stadyumu passolig gişesinde kağıt bilet satışı yapılacağı belirtilen açıklamada, "Kartı olan taraftarlarımız kartlarına maç bileti satın alabilecek. Bilet satışları Atatürk Stadyumu passolig gişesi ve passo.com.tr'de olacaktır. Numaralı, kapalı, maraton ve kale arkası tribün kombineleri bu maçta geçersizdir. Fenerbahçe taraftarları, kale arkası ve kapalı (A-B Blok) tribünlerine giriş yapabileceklerdir." denildi.

Açıklamada, maçın bilet fiyatlarının numaralı 100, kapalı 75, maraton 35, kapalı (A-B) misafir 75 ve kale arkası-misafir 35 lira olarak belirlendiği kaydedildi.