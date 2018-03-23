Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, milli takım maçları için verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Boluspor - Fenerbahçe maçı saat 18:00'da başladı ve FB TV'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de...

Boluspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle | Fenerbahçe Bolu Maçı Hangi Kanalda? Boluspor Fenerbahçe maçı canlı izle linki bu haberde yer alıyor. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Fenerbahçe, Bolu ile özel bir maçta karşı karşıya geliyor. Peki Bolu FB hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izleniyor? İşte Bolu Fenerbahçe maçı canlı izle linki...

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan Demirel, Onur Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Antreas Kilit, Samed, Aatif, Soldado

BOLUSPOR İLK 11'İ: Ertuğrul Taşkıran, Göksu, Alim, Pedro Franco, Caner, Burak Asan, Akabueze, Andre Santos, Ahmethan, Guido Koçer, Sefa Yılmaz

OZAN TUFAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Aykut Kocama için kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminin sona ermesinin ardından kadroya geri dönen Ozan Tufan, Boluspor maçıyla tekrar ilk 11'e geri döndü.

Genç oyuncu son olarak 13 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.