Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İrlanda maçı şifresiz canlı izle linki haberimizde. Milli Takım bu akşam hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor. Teknik Direktör Lucescu'nun İrlanda karşısında formda ve genç isimlere şans vermesi bekleniyor. Peki, Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Milli Futbol Takımımızın ilk olarak 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynayacağı İrlanda Cumhuriyeti maçı saat 20.30'da TRT SPOR ekranından izleyecilerle buluşuyor. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de...

Milller, bir diğer özel maçta Karadağ ile karşı karşıya gelecek. 27 Mart 2018 Salı günü başkent Podgorica'da TSİ 20.10'da başlayacak olan maç TRT 1 ekranından yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Volkan, Gökhan, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet, Okay, Cengiz, Hakan, Yusuf, Enes

T.D.: Mircea Lucescu

İrlanda Cumhuriyeti: Elliot, Coleman, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Arter, Meyler, McClean, Long, Hogan

T.D.: Martin O’Neill

İstanbulspor'dan iki oyuncu

TFF 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'dan iki oyuncu ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Kaleci Okan Gocuk ve sağ bek Zeki Çelik ilk kez milli formayı giyecekler.

Milli oyuncular formda

A Milli Takım'a davet edilen Cenk Tosun, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı haftayı 2 golle kapatan isimler olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder formuyla dikkat çeken isimler.

A Milli Takım kadrosu

Kaleciler

Okan Kocuk - İstanbulspor A.Ş., Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor, Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK

Defans

Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş., Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf, Mehmet Zeki Çelik - İstanbulspor A.Ş., Çağlar Söyüncü - SC Freiburg, Ömer Toprak - Borussia Dortmund, Serdar Aziz - Galatasaray A.Ş., Uğur Demirok - Trabzonspor A.Ş., Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş., Ömer Bayram - Teleset Mobilya Akhisarspor

Orta saha

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor A.Ş., Cengiz Ünder - AS Roma, Emre Mor - RC Celta de Vigo, Serdar Gürler - Osmanlıspor FK, Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş., Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş., Okay Yokuşlu - Trabzonspor A.Ş., Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş., Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş., Hakan Çalhanoğlu - AC Milan, Yunus Mallı - VfL Wolfsburg

Forvet

Cenk Tosun - Everton FC, Enes Ünal - Villar