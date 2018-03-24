Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daçka böylelikle tarihinde ilk defa Avrupa’da adını finale yazdırdı. İlk maçı da evinde 76-74 kazanan temsilcimiz finalde İtalya’nın Reggio Emilia takımını eleyen Rus ekibi Lokomotiv Kuban’la karşılaşacak. Öte yandan yeşil-siyahlıların yıldızı Wilbekin ise 41 sayılık efsanevi performansıyla EuroCup’ta sayı rekorunu kırdı.