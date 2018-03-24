Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Atatürk Stadı’ndaki maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile geçildi. Fenerbahçe’de ikinci yarıda Valbuena, Giuliano ve Fernandao gibi önemli isimler oyuna dahil oldu ama bu yıldızlar da farklı mağlubiyete engel olamadı. Boluspor’un gollerini Burak Asan (15), Andre Santos (31) Sefa Yılmaz (45-pen), Guido Koçer (52) Mutlu Güler (83) ve Emre Gültekin (86) kaydetti. Burak Asan’ın 45, eski Fenerbahçeli Andre Santos’un 25 metre uzaklıktan fileleri havalandırması büyük alkış aldı. Fenerbahçe’nin gollerini ise 26’da Aatıf ve 80’de Fernandao attı.

‘Atak yapmayın’ tartışması

Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, skorun 6-2 olmasından sonra futbolculara seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener Özbayraktar ile Bilik arasında ufak çaplı bir tartışma yaşandığı gözlendi.

En kötü Volkan

2008-09 F.Bahçe-Arsenal: 2-5

2015-16 Antalyaspor-F.Bahçe: 4-2

2015-16 Braga-F.Bahçe: 4-1

2016-17 M. United-F.Bahçe: 4-1

2016-17 Kayserispor-F.Bahçe: 4-1