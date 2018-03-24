Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kanarya’da Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki başkanlık yarışı yaşanırken takım cephesinde de kongreye bağlı durumlar söz konusu. İşte onlardan birisi de Josef de Souza ile ilgili olanı. Mevcut Aziz Yıldırım yönetimi 2019 yılında sözleşmesi sona erecek Josef’in sözleşmesini uzatmayı düşünüyor. Çünkü Brezilyalı oyuncu takımın ve teknik adamların vazgeçilmezi konumunda. Josef sakat ve cezalı olmadığı dönemlerde 3 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu. Pereira, Advocaat ve son olarak Aykut Kocaman Josef’den vazgeçemedi. Aziz Yıldırım da yeniden seçilmesi hâlinde Josef’in sözleşmesini uzatacak.



İstikrar abidesi

İngiltere’ye transferi son anda gerçekleşmeyen Brezilyalı oyuncu da Fenerbahçe’de olmaktan dolayı çok mutlu. Ailesiyle beraber İstanbul’a alıştığını ifade eden 29 yaşındaki Josef 33 yaşına kadar F.Bahçe’de oynamak istediğini söyledi. Her dönem alıcısı bulunan ve Premier Lig’deki bazı kulüplerin radarındaki sambacının değeri de belli: 15 milyon avro. Kalitesini istatistiklerde de gösteren Josef yüzde 87 pas isabetiyle oynuyor. Maç başına 1,8 top kazanma oranıyla ligin en iyilerinden biri. İkili mücadele kazanma oranı yüzde 60’larda. 2,9 top çalma, 2,2 top kesme, 2,4 uzaklaştırma 19 hava topu kazanma oranlarına sahip sarı-lacivertli oyuncu zaman geçse de, teknik adamlar değişse de istikrarından taviz vermiyor. Fenerbahçe’de 3. sezonunu geçiren Brezilyalı 124 maç oynadı. Sezon ortalaması 40 maçı düşmedi.