Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yaz İnter’den kadrosuna kattığı Gary Medel, İtalyan basınına çok çarpıcı açıklamalar yaptı. La Gazzetta dello Sport’a özel bir röportaj veren Şilili orta saha oyuncusu, Beşiktaş’a transfer süreci ve Türkiye Ligi’ne yönelik çok çarpıcı ifadeler kullandı. Son haftalarda teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezleri arasında yer alan Medel, ligde 3. sırada olmalarına rağmen şampiyonluk için iddialı konuştu. Zorlu bir yarışın içinde olduklarını söyleyen Şilili yıldız, “Dört takım şampiyonluk için yarışıyor. Ne olacağını göreceğiz ama bizim şampiyon olacağımızı düşünüyorum” dedi. Başlangıçta Türk ligini çok daha basit zannettiğini itiraf eden başarılı oyuncu “Ancak seviyenin inanılmaz yüksek olduğunu gördüm” şeklinde konuştu. Yaz ayında İspanya ve Meksika’dan da teklifler aldığını söyleyen yıldız futbolcu “Çok teklif geldi ama Beşiktaş harika bir kulüp. Ailem Türkiye’de çok mutlu” ifadelerini kullandı. Medel ayrıca İtalya Serie A’nın kendisi için yalnızca eski takımı İnter’den ibaret olduğunu sözlerine ekledi.

Negredo maskeyi taktı

Siyah-beyazlılar 31 Mart Cumartesi günü evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Alvaro Negredo çalışmaya özel maske ile katıldı. İdmana millî takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma ve Gökhan Gönül katılmadı.