Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Milli Futbol Takımımız, bizim gibi Dünya Kupası vizesi alamayan İrlanda ile oynadığı dostluk maçını Mehmet Topal’ın tek golüyle kazandı: 1-0. Antalya Stadyumu’nda tamamı dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya ilk 11’de Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu gibi A Milli Takım’ın 11’in de pek sık görülmeyen isimlerle başlayan ay-yıldızlılar, ilk 45 dakikanın büyük bölümünde topa sahip olmayı başarsa da savunmada açık vermeyen İrlanda karşısında gol pozisyonu bulmakta zorlandı. İlk yarının akılda kalan tek pozisyonuna giren takım ise konuk İrlanda’ydı. 18’de savunmanın arkasına atılan derin pasa hareketlenen Hogan kaleci Volkan’ı da geçti ama dar açıdan yaptığı vuruş az farkla dışarı çıkınca Martin O’Neill’in takımı öne geçme fırsatını değerlendiremedi.



Asist Yazıcı’dan

28’de Everton’da gollerine başlayan Cenk Tosun’un ceza sahası dışından çektiği sert şut kariyerini Ada’da sürdüren bir diğer isim olan kaleci Colin Doyle’dan sekince ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0. İkinci yarıya her iki takım da maça başladığı 11’lerle çıkarken, skorda dengeyi bozan gol bir duran top organizasyonuyla geldi. 52’de Hakan Çalhanoğlu’nun kısa pasla kullandığı köşe vuruşunu, Yusuf Yazıcı ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyonda gelişine vuran Mehmet Topal millileri öne geçirdi: 1-0. 60’tan sonra her iki takımın da yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle temposu düşen karşılaşma millilerimizin 1-0’lık üstünlüğüyle noktalandı.