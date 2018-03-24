Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu 1-0 kazanılan İrlanda Cumhuriyeti maçı sonrası küplere bindi. Rumen çalıştırıcı, İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Martin O’Neil’ın konuşmasının uzun sürmesine tepki gösterdi ve maç sonunda basın toplantısı düzenlemedi. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Lucescu basın toplantısı odası dışında kısa bir açıklama yaptı. 72 yaşındaki teknik adam, “‘Takım istediğimizi yaptı. Oyuna tamamen hakimdik. Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı sergiledik. Ortaya koyduğumuz organizasyon umutlandırdı. Disiplinliydik, herkes kendi bölgesini iyi savundu. Böyle devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sırada Karadağ var

A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı maçın ardından Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar salı günü oynanacak müsabaka için pazartesi günü Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya gidecek. Milliler, Karadağ ile 2016 yılının mayıs ayında Antalya’da karşı karşıya gelmiş, müsabakayı 1-0 kazanmıştı.



Milli takım başka

İrlanda karşısında galibiyeti getiren golü atan Mehmet Topal maç sonu duygusal konuştu. Topal, “Avrupa Şampiyonası’ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş milli takım olunca duyguların önüne geçebiliyor. Seve seve göreve koşabiliyorsunuz. Amacımız genç kardeşlerimize yardımcı olabilmek” dedi.



Formalar uğur getirdi

Hakan Çalhanoğlu 1-0 kazanılan İrlanda maçı sonrası yeni formaların uğur getirdiğini söyledi. İdmanlarda iyi çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten yıldız oyuncu, “Daha fazla gol bulabilirdik. Çok güzel başladık. Bu işte sabır gerekiyor. Zamanımız var. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.



Cenk Tosun’a övgü

Everton forması giyen İrlandalı oyuncu Seamus Coleman takım arkadaşı Cenk Tosun’u övdü. Coleman maçın ardından yaptığı açıklamada, “Cenk son haftalarda çok güzel goller attı. Bu maçta da çok iyi oynadı. Umarım gelecek hafta da Manchester City maçıdna gollerine devam eder” dedi.