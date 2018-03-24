Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Malta ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'da, Altınordulu futbolcular Berke Özer ile Barış Alıcı, aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'da kampta bulunan millilerin, 27 Mart Salı günü Alanya'da Malta ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladığı bildirildi.Açıklamada, sakatlıkları bulunan kaleci Berke Özer ile orta saha oyuncusu Barış Alıcı'nın aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Ümit Milli Futbol Takımı, Alanya'da dün İsveç ile yaptığı eleme grubu maçında 3-0 yenilmişti.