Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına basına kapalı yaptığı antrenmanla başladı.

Antalya'da konaklanan otelin sahasında, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde saat 18.00'de gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerini takiben dar alan oyunları ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenmanın şut çalışması bölümü, teknik heyet ve futbolcular arasında geçen neşeli anlara sahne oldu. İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncular sahadaki idmana katılmayıp kamp otelinde rejenerasyon çalışması yaptı.

İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması öncesinde takımdan ayrı düz koşu yapan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kasığında zorlanma bulunan Enes Ünal ise takımdan ayrı kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yaptı.

A Milliler, yarın aynı yer ve saatte yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.