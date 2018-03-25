Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçların önceden tahmin edilen sonuçlarla bitmediğini ve hiçbir maçın oynanmadan kazanılmadığını belirten Avcı, “Herkes Gençlerbirliği maçını kazanmamızı bekliyordu ama puan kaybettik” dedi. Öte yandan Beşiktaş maçında riske edilmeyen Arda Turan’ın Akhisar maçıyla birlikte yeniden sahada olacağını belirten tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş maçındaki güzel futbolu kalan haftalarda da sahaya yansıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.