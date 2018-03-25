Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da sosyal medyayı çok iyi kullanan ve sürekli bilgilendirmede bulunan başkan Muharrem Usta uzun bir süredir sessizdi. Ne sosyal medyada vardı ne de basın toplantılarında. İşte o başkan olağanüstü kongre kararı aldıktan sonraki suskunluğunu bozdu ve “fırtınalı” günler geçiren bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu durumu, tartışmaları anlattı. İşte 2 yıl 4 ay başkanlık süresi olan Usta’nın tarihe not düşüleceğini belirttiği bilgilendirme toplantındaki açıklamaları...

KONGRE DİLEĞİ:

Ahlaklı ve seviyeli olsun

“Temelinde kalitenin olduğu, kara propagandanın olmadığı, doğrularla şekillenen, ahlaklı, karakterli seviyeli bir süreç olsun. Büyüklük ve büyüklüğe yaraşır yolculuk yapmak karakter ve vicdanlı olmayı gerektirir. Makama doymuş, etik ilkelerine bağlı, ekonomik olarak hiçbir beklentisi olmayan ve Trabzonspor için hep daha fazlasını yapabilen sağ duyulu bir yönetimin oluşmasını diliyorum.”

ALBAYRAK KONUSU:

Camia olarak ayıp ettik

“Etik dedik, ahlak dedik, Nuri Albayrak’ı ibra etmedik, bu ayıbın ne kadar ağır olduğunu ve tarihimizde nasıl bir iz bıraktığını dilerim herkes buradan bir defa daha görmüş olur da bundan sonrasına Trabzonspor’un menfaatleri adına bakabilmeyi ve kör gözleri aydınlatabilmeyi görmüş oluruz. Nuri Albayrak’a herkes için ‘Lütfen kusura bakmayın; size yapılanlar hiç doğru olmadı’ diyorum ama biz bunu camia olarak yaptık.”

KARA PROPAGANDA İSYANI

Yazıktır, günahtır

“Nuri Albayrak 22 milyon avro ile kulübü devretti. 2008 yılından 2013 yılına geldiğimizde Sadri Bey’in başkanlık yaptığı dönemlerde borcumuz 75 milyon avro. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun devraldığında borcumuz 156 milyon avroya çıkıyor. Eğer bu yönetim felsefesi böyle devam ediyor olsaydı borç bugün 250 milyon avro olurdu. Yazık arkadaşlar, bu kara bilgilerle Trabzonspor’a yazık günahtır.”

BORÇLA İLGİLİ “İLK” AÇIKLAMA

156 milyonun altında bırakıyoruz

“Trabzonspor tarihinde ve belki de Türkiye tarihinde ilk defa biz 156 milyon avro ile aldığımız borcu o seviyenin altında bırakıyoruz. Trabzonspor’a zarar verecek en ufak bir şeyin içinde olmadık, olmayacağız tarihe de böyle geçecek. Şöyle bir moda olmuş; Çeşitli nedenlerle ayrıl, ‘Ben yapmadım o yaptı’ de. Böyle bir dünya olabilir mi! Aynı anda horonu beraber oynayamadık, ben küstüm. Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz.”

Tuhaf hâldeydik

“Trabzonspor şampiyonluktan söz etmekten çekinir tuhaf bir hâle gelmişti. Biz algıyı değiştirmek istedik ama içimizde kavgalar yaşadık. O kavgaların yüzde 50’si olmasa biz şu anda 50-55 puandaydık. Birbirimizi yedik bitirdik ama aslında Trabzonspor’u yedik bitirdik. Biz bir Malatya (maçı) gecesi yaşadık (Deklarasyon ve yönetime taraftar tepkisi için). Karadeniz’in azgın sularının Trabzonspor’u paramparça ettiği bir gecede bu girişim nedir?”

NEVZAT AYDIN’A MESAJ:

Bu açığı beraber kapatacağız

“Bizim dönemimizde yönetim kurulumuz Trabzonspor’un kasasına yaklaşık 200 milyon TL koydu. 25 milyon avro açık verdik. Bu açıkları kiminle yaptım, ilk dönem transfer komitesinin başında Nevzat Aydın vardı ona da yazdım. ‘Bunu beraber kapatacağız. Yarısı sana yarısı bana’. ‘Küstüm gittim hadi eyvallah’ yok ki. ‘Artık ben ayrıldım, kalanlar düşünsün’ yeri hiç değil.”

> Aydın’dan cevap

Muharrem Usta’nın açıklamaları sonrası eski yönetici Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından çok konuşulan ve twitter’da (TT) olmasını sağlayan mesajında şunları yazdı: Yalan makinesi. Aydın sonrasında “Amerika’dayım. Benim üzerime oynamaya kalkıp olmamış görüşmeleri olmuş gibi anlatan öz eleştiri yapamayıp soru bile alamayan patolojik bir yalancının seviyesine inmem zor. Başka konular da var. Menajer-oyuncu ilişkileri, peşkeş çekilen 1461, UEFA vs. Zamanı gelecek” ifadelerini kullandı.