Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım, malumun ilamını Zonguldak’ta gerçekleştirdi. Kulübün Karadeniz Ereğli şubesinin düzenlediği etkinliğe katılan Yıldırım, haziran ayında gerçekleşecek genel kurulda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyurdu. Yıldırım, “Yakında adaylığımı açıklayacağım ve daha net konuşmalar yapacağım” dedi. 1999 yılında kulübe 30 milyon dolar hibe ettiğini hatırlatan Yıldırım, “Para vermek kolay değildir” sözleriyle kulübe yüksek para girişi vaadinde bulunan Ali Koç’a gönderme yaptı. Koç’un ‘Özlenen Fenerbahçe’ sloganına taş atan Yıldırım, “Hangi Fenerbahçe? Yirmi sene öncesinde sadece futbol takımı olan ve tarihî rakipleriyle yaptığı maçlarda bazen yenen, yenilen bir takımken 19 senedir Galatasaray’a içeride hiçbir maçta yenilmedik, 6-0’la tarih yazdık. Özlenen Fenerbahçe yok, geleceği olan Fenerbahçe var. Geleceği hayal etmemiz lazım ve bu hayaller üzerine Fenerbahçe’yi oturtmak lazım” ifadelerini kullandı.

Alttan alttan bölüyorlar

Fenerbahçe ile Acıbadem arasında geçtiğimiz günlerde yapılan sponsorluk anlaşmasına değinen Başkan Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile kulübün menfaatleri doğrultusunda el sıkıştığını söyledi. “Adama çıkıp salladık salladık, sonra anlaşma yaptık” diyen Başkan Yıldırım, “Böyle bir talebi olunca aramızda oturduk konuştuk, ne getirir, ne götürür dedik. Bir tarafta tenkit ettiğimiz bir konu, öbür tarafta Fenerbahçe’nin menfaatleri... Altı sene, 1 milyon dolardan 6 milyon dolar sağlık sponsoru; 4 milyon dolardan 6,5 sene, 26 milyon dolar forma reklamı. Toplamı 32 milyon dolar. Artı 3 milyon dolar Fenerbahçe Üniversitesi’ne yardım; artı kız voleybol takımına forma reklamı 1 milyon dolar, kampüs için bir fakülte yapacak, hediye edecek. Anlaşma budur. İki taraf da karşılıklı olarak herhangi bir taahhüt anlaşması yapmadık. Yani kulübe bu kadar mali kaynağı getiren varsa, bugün yaptığımız sözleşmeyi iptal ederim” ifadelerini kullandı.