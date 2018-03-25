Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Takım’da değişimin sancıları yaşanıyor. Yeni forma, yenilenen kadro ve yeni bir hedefle yola çıkan ay-yıldızlı takım, EURO 2020 yolundaki ilk hazırlık maçında İrlanda’yı 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Hüsranla dönülen EURO 2016 sonrasında uzun süre prim kavgaları, uçak kavgaları gibi bir dizi problemle boğuşan, Dünya Kupası hayalinin de sona ermesiyle gençleştirme operasyonuna gidilen Millî Takım, şimdi Lucescu’yla yeni umutlara yelken açmış durumda. Avrupa Şampiyonası’na katılan takım sayısının artması, grup üçüncülerinin de kalifiye olması EURO 2020 yolunda Türkiye’nin şansını arttırıyor. Millî Takım’ın teknik patronu Mircea Lucescu da bu fırsatı kaçırmamak için ince eleyip sık dokuyor.



Yeni jenerasyon

Her ne kadar Lucescu, “Avrupa’ya erken gidiyorlar, kulübeye mahkûm oluyorlar” diye yakınmış olsa da lejyonerlerin artık takımlarının değişmezleri haline gelmesi olumlu bir tablo olarak ortaya çıkıyor. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun gibi oyuncuların yükselen formları Millî Takım’a da olumlu yansıyacak bir gelişme olarak görülüyor. Antalya’da alınan galibiyete rağmen ortaya konan futbol beğenilmese de teknik direktör Mircea Lucescu gelecekten umutlu. Federasyon yetkilileriyle maçtan sonra yaptığı değerlendirmede iyi yolda olduklarını söyleyen Rumen teknik adam, “Bu daha başlangıç. Kimse bizden daha yolun başında mükemmel futbol ve mükemmel sonuçlar beklemesin. Adım adım, sabırla en iyi kadroyu bulmaya, en iyi sistemi kurmaya çalışıyoruz. Ben bu takımın geleceğini parlak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir çıkarıldı

Lucescu tarafından İrlanda ve Karadağ maçlarının aday kadrosuna çağrılan ancak daha sonra Ümit Millî Takım’a gönderilen Abdülkadir Ömür, İsveç maçında sakatlanınca kadrodan çıkarıldı. Genç oyuncunun arka adalesinden sakatlandığı, tedavisinin kulübünde devam edeceği belirtildi.



Bak: Daha iyi olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “A Millî Futbol Takımı’nın gençleştirilmesiyle ilgili zorlu bir Avrupa Şampiyonası süreci var. Bizi gururlandıran Avrupa’daki lejyoner dediğimiz sporcularımızın Cengiz, Enes, Hakan ve diğerlerinin performansı iyi gidiyor. Bence daha iyi olacak” dedi.



Türkiye bizi şaşırttı

İrlanda Cumhuriyeti’nin hocası Martin O’Neill, Türkiye’nin Dünya Kupası’nda yer almamasının büyük kayıp olduğunu söyledi. Harika bir atmosferde maç oynadıklarını söyleyen O’Neill, “Türkiye’nin grubu 4’üncü bitirmesi hepimiz için şoke edici bir sonuçtu. Çünkü Türkiye orada olmayı hak ediyordu” dedi.

Anadolu fatihi!

Antalya’da İrlanda’yı 1-0 yenerek yeni bir sayfa açan Türkiye’nin Anadolu’da gösterdiği performans dikkati çekiyor. 16 Kasım 2014’te EURO 2016 elemelerindeki Kazakistan maçı, Millî Takım’ın İstanbul’u terk etmesiyle sonuçlandı. Bu maç öncesi Volkan Demirel, ısınmaya çıktığında tribünden kendisine ve ailesine yönelik küfürler yüzünden stadı terk etmiş, bir daha da Millî Takım’a çağrılmamıştı. Bu maçtan sonra TFF, içerideki maçların Anadolu’da oynanmasına karar vermişti. Türkiye, Anadolu’da çıktığı 14 maçta sadece 2 defa yenilgi gördü, 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Antalya’da büyük bir taraftar desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar, EURO 2020 yolundaki ilk hazırlık maçında İrlanda’yı 1-0 yenerek Anadolu geleneğini sürdürmüş oldu.