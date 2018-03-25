Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Oyuncularına sitem eden Kocaman, “Hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe 6 gol yemez. Hani bu takımın ruhu? Beni çok utandırdınız” dedi. Gençlerin performansının hayal kırıklığını olduğunu söyleyen Kocaman, “Altyapı kötü durumda. Ama bunu düzeltmek için ne zaman var ne imkân” derken 6-2’lik skorun A takıma kırıcı etkisi olmaması için formül aramaya başladı. Aslarla toplantı yapan Kocaman, “Bu bir hazırlık maçıydı. Her şey geride kaldı. Unutun ve önünüze bakın. Hedefimiz ligde 8’de 8 yapmak ve Türkiye Kupası’nı kaldırmak” dedi.