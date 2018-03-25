Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da yıllardır süren sol bek sorunu yeniden hortladı. Devre arasında kiralanan Yuto Nagatomo, takıma çok iyi oturdu fakat sezon sonu sözleşmesi sona erecek ve Inter’e geri dönecek. Galatasaray’ın Japon futbolcu için ödeyeceği maksimum ücret ise 2,5 milyon avro. UEFA’nın vereceği ceza da henüz netleşmediği için bu konuda sarı-kırmızılılar şimdiden bir hamle yapamıyor. Fatih Terim’in kadroya yeniden dâhil ettiği Hakan Balta’nın ise sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. 35 yaşına giren tecrübeli futbolcunun gelecek sezon Galatasaray takımının temposunu kaldırabileceği de pek mümkün gözükmediği için yeni sözleşme yapılması ihtimal dışı. Sezon başında Karabük’ten transfer edilen Iasmin Latovlevici’nin sözleşmesinin uzaması için ise 18 maça ulaşması gerekiyor.



Lato da gidici

Şu ana kadar Galatasaray’da 14 maça çıkan Latovlevici’nin kupadaki muhtemel final de dâhil kalan 10 resmî maçta, 4 defa forması da pek mümkün gözükmüyor. Eğer Latov-levici de 18 maça ulaşamazsa Galatasaray sezon sonunda bir anda sol beksiz kalacak. Geçen sezon Galatasaray’ın sol bekinde oynayan Lionel Carole ise Sevilla’ya opsiyonlu kiralanmıştı. İspanyol temsilcisi 31 Mayıs’a kadar 3,5 milyon avro ödediği takdirde Fransız futbolcunun bonservisini alabilecek. UEFA’dan gelebilecek her türlü yaptırımı göz önünde bulundurarak planlamalar yapan Fatih Terim, bir yandan da, hem ihtiyaç duymayacağı hem de kulübe para kazandıracak futbolcuları belirlemeye çalışıyor.