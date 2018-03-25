Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bulgaristan'da katıldıkları Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda 18 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, başkent Sofya'da üç gün süren turnuvayı 5 altın, 3 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 18 madalyayla tamamladı.

Grekoromen stilde 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 67 kiloda Murat Fırat, 97 kiloda Süleyman Semirci ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalyanın sahibi olurken, 55 kiloda Hakan Murat Çankaya, 60 kiloda Murat Kerem Kamal, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 77 kiloda Yunus Emre Başar bronz madalya elde etti.

Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş ve 97 kiloda Rıza Yıldırım gümüş, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 92 kiloda Serdar Böke, 57 kiloda Ahmet Peker ve Barış Kaya bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise 68 kiloda Buse Tosun birincilik kürsüsüne çıkarken, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak üçüncü oldu.

Bulgaristan'da milli takımın kafile başkanlığını yapan TGF Başkanı Musa Aydın, Dan Kolov-Nikola Petrov'un önemli turnuvalardan biri olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Burası bizim için Avrupa Şampiyonası'nın provası niteliğini taşıyordu. Tüm sporcularımız olağanüstü bir mücadele örneği gösterdiler. Turnuvayı 18 madalyayla tamamladık. Bu çok başarılı bir sonuç. Sporcularımız, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık dönemi için kampa girecek. Buradaki müsabakalarda eksik yönlerimizi de tespit ettik. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparak Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Burada mücadele eden tüm sporcu ve teknik heyetimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."