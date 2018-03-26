Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Slovakya ile Tayland milli takımları arasında yapılan hazırlık maçında futbolcumuz Martin Skrtel’in başına aldığı top darbesiyle kısa süreli baygınlık geçirdiği haberini üzülerek takip ettik. Yapılan müdahalenin ardından, sağlık durumu normale dönerek maça devam eden ve durumu şu an iyi olan futbolcumuz Martin Skrtel’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Slovak futbolcu Skrtel, karşılaşmanın 28. dakikasında yakın mesafeden başına top çarpması nedeniyle yere yığılmıştı