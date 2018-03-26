Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılış etabında zafer Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel’in oldu. Kariyerinin 48. birinciliğini elde eden Vettel yarışı 1.29.33.283’lük dereceyle tamamlarken, Vettel’in 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 6,3 saniye gerisindeki Raikkonen ise üçüncü oldu. Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla ikinci, Raikkonen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı. Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix’si 8 Nisan’da yapılacak.