Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ni ilk sırada tamamlamak isteyen son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, play off’a girme mücadelesi veren Eskişehir Basket’i 79-69’luk skorla geçti. THY Euroleague’in iki maçla geçildiği hafta içinde evinde Maccabi’yi, Sırbistan’da ise Kızılyıldız’ı yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda misafir ettiği Eskişehir Basket’i de eli boş gönderdi. Galibiyet serisini altı maça yükselten Obradovic’in öğrencileri maç boyunca üstün bir oyun sergilerken, pota altındaki etkili hücum performansı ilk çeyreğin 23-19’luk Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlanmasını sağladı. İkinci çeyrekte savunmasını iyice sertleştiren ev sahibi takım hücumda da üç sayılık atış çizgisinin gerinde yüzdeli bir performans sergileyince fark gittikçe açıldı ve ilk yarı 50-34’lük Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.



Üçüncü çeyrekte karavana

İkinci çeyrekteki etkili dış şut yüzdesini üçüncü çeyreğe taşıyamayan Fenerbahçe bu bölümde üçlük atışlarda 0/6 ile karavana atarken, pota altında Ukraynalı pivot Viacheslav Kravtsov ile 6 sayı bulan Eskişehir Basket son çeyreğe girilirken farkı 10 sayıya indirmeyi başardı: 62-52. Son bölümde savunmada kolay eksilmeyen Fenerbahçe Doğuş, dışardan Melih ve Nunnally içeriden de Ahmet Düverioğlu ile etkili oldu ve karşılaşmadan 79-69’luk galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 22. hafta sonunda 19. galibiyetini alan Fenerbahçe haftayı lider kapatmayı garantilerken, Eskişehir Basket ise 12. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe’de kaptan Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Eskişehir’de Kravtsov’un 27 sayısı takımının zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmasına yetmedi.