Sol dizinde ikinci dereceden burkulma meydana gelen yıldız oyuncunun durumunun üç hafta sonra yeniden gözden geçirileceği öğrenildi. Sakatlıklar sebebiyle bu sezon 21 maç kaçıran Curry’nin dönüşü, en iyi ihtimalde dahi 14 Nisan’da başlayacak play-off’a oldukça kısa bir süre kala gerçekleşecek. Bu sezon, takımının oynadığı 72 maçın 51’inde forma giyen Curry maç başına 26.4 sayı, 6.1 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Curry’den kötü haber
26.03.2018 - 07:31 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NBA’de son şampiyon Golden State Warriors’un yıldızı Stephen Curry’nin yan bağlarından yaşadığı sakatlık sebebiyle üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Etiketler : stephen curry,
552547 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/552547.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor 2 - 0 Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor 4 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7