Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol dizinde ikinci dereceden burkulma meydana gelen yıldız oyuncunun durumunun üç hafta sonra yeniden gözden geçirileceği öğrenildi. Sakatlıklar sebebiyle bu sezon 21 maç kaçıran Curry’nin dönüşü, en iyi ihtimalde dahi 14 Nisan’da başlayacak play-off’a oldukça kısa bir süre kala gerçekleşecek. Bu sezon, takımının oynadığı 72 maçın 51’inde forma giyen Curry maç başına 26.4 sayı, 6.1 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakaladı.