Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında geride kalan ve zirveden 4 puan uzakta 3. sırada bulunan Beşiktaş’ta liderlik planları yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray ve Başakşehir’in ilk 4 hafta içinde puan kayıpları yaşayacağından emin. Tecrübeli çalıştırıcının kalan haftalara umutla bakmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri 29. haftada oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı. Şenol Güneş bu karşılaşmada ortaya çıkacak her türlü sonucun Beşiktaş’ın lehine işleyeceğini düşünüyor. 31. haftada Türk Telekom Stadı’nda oynanacak dev derbi ise Güneş’in planlarının tutup tutmayacağını gösterecek. Siyah-beyazlıların hocası, şu anda lider olan rakiplerinin ilk 4 hafta içinde puan kaybetmesi halinde hedefine oldukça yaklaşacak. Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada alınacak 3 puan Beşiktaş’ın zirveyi ele geçirmesini sağlayacak.



Orman’dan destek

Şenol Güneş bu planının gerçeğe dönüşmesi için önlerindeki 4 maçın da kesin olarak kazanmaları gerektiğini futbolcularına söyledi. Vodafone Park’ta üst üste oynanacak Alanya ve Göztepe maçlarında alınacak 6 puan takımın yeniden şampiyonluk havasına girmesini sağlayacak. Akhisar deplasmanı siyah-beyazlıların 4 maçlık periyotta en keskin viraj olarak dikkat çekiyor. Galatasaray derbisinden önce Beşiktaş’ın son maçı ise evinde Yeni Malatya ile olacak. Dev derbiye kadar en ufak bir kaybın yaşanmasını istemeyen Şenol Güneş’in, Başkan Fikret Orman’dan da büyük destek aldığı öğrenildi. Kalan haftalarda sık sık Ümraniye’yi ziyaret ederek takıma moral verecek olan Başkan Orman’ın “Hocam merak etme. Bu zorlu süreçte senin yanında olacağız ve yükünü hafifleteceğiz” dediği öğrenildi.



Dernekler günü

Başkan Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse; Gediz Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Işık, Çeşme Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mesut Karacan, Uşak Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oktay Cem Dikmen ve dernek üyeleriyle No:1903’te kahvaltıda bir araya geldi. Sıcak bir ortamda geçen etkinlikte; Ormani Çebi ve Özköse, dernek üyeleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Pastore’den mesaj

Adı Beşiktaş’la transfer dedikodularına karışan Paris Saint Germain’in yıldızı Javier Pastore, bir İspanyol radyosunda geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, “PSG’de artık bir döngünün sonuna gelmiş bulunuyorum. Kulüple yalnızca 1 yıllık bir sözleşmem kaldı ve ne olacağını ben de bilmiyorum” dedi.