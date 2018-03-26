Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaman takımda bütünlüğü sağlamak için formül ararken, medyaya “Sorun yok, mutluyum” demeçleri veren Valbuena ile sıkıntı yaşıyor. Fransız yıldız dışarıda çizdiği imajın aksine içeride kimseyle konuşmuyor. Kocaman ve ekibinin bireysellikten uzak tutmaya çalıştığı Fransız bütün uyarıları görmezden gelirken, “Oynadığım maçlarda istatistiklerim ortada” diyerek kendini haklı gördüğünü vurguluyor. Göztepeli Ghilas’tan sonra ligin en çok top kaybeden oyuncusu durumundaki Valbuena’nın bu duruşu takımda huzursuzluğa neden oluyor. Duruşundan taviz vermeyen Aykut Kocaman ise Valbuena’ya Kayseri maçında da on birde forma vermeyi düşünmüyor.