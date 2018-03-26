Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Galatasaray beraberliğiyle şampiyonluk rotasından sapan Fenerbahçe’de hedef kalan 8 maçta 24 puan toplamak. Rakiplerinin puan kaybedeceğini düşünen teknik direktör Aykut Kocaman bunu başardıkları takdirde şampiyon olacakları inancını oyuncularına empoze etmeye çalışırken, takımın kıdemli isimlerinden destek istedi. Kaptan Volkan Demirel ve Josef ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, “Ancak takım olursak başarıya ulaşabiliriz. Bu konuda size büyük iş düşüyor. Birlik, beraberliği en üst düzeye çıkarmak, aile ortamını oluşturmak için desteğinize ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. Kocaman’ın millî takım dönüşü Mehmet Topal ve Hasan Ali’ye de aynı görevi vereceği öğrenildi.



Aile ortamı sağlanacak

Bu görüşme öncesi de takım arkadaşlarını motive etmek için çeşitli girişimlerde bulunan Volkan ile Josef çalışmalarına hız verdi. Volkan yerli oyuncuları, Josef de lejyonerleri markaj altına alarak beyin yıkamaya başladı. Camianın beklentileri üzerinden anlatımlarda bulunan iki oyuncu takımın kenetlenmesi için saha dışı organizasyonlar planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde takım halinde yemek yiyecek. Bu etkinliklere eş ve çocukların da katılımı sağlanarak aile ortamı pekiştirilecek. Önceki yıllarda benzer çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştı. İlk yarının son bölümündeki çıkışta da bu etkinliklerin etkisi büyük olmuştu. Ancak, Aykut Kocaman’ın bu hamleyi neden bu kadar geçe bıraktığı da merak konusu!