Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa en yakın taraf olan Galatasaray’da tek hedef bu mutluluğu 21. defa yaşamak... Sarı-kırmızılı takımın 20 şampiyonluğunun 6’sında imzası olan Fatih Terim, bugüne kadar 26. haftayı lider kapattığı sezonlarda mutlu sona ulaşmayı başardı. Bir diğer istatistik de Terim’in teknik direktörlüğünde Galatasaray “Gol Kralı” çıkardığında, o sezon sarı-kırmızılıların şampiyonluğa ulaşması. Gomis’in 25 golle “Gol Krallığı” yarışında zirvede bulunması ve Galatasaray’ın 26. haftayı lider tamamlaması camiayı mutlu etse de, tedirginlik yok değil. Bu noktada sarı-kırmızılıların en büyük teminatı ise teknik direktör Fatih Terim. Türk Telekom Stadında oynanacak Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir maçları şampiyonluk yolundaki en kritik mücadeleler olarak görülürken, Terim’in bu takımlara karşı iç sahada performansı da oldukça iyi.



Beşiktaş’a tek kaybı var

1996’dan bugüne kadar 4 ayrı dönemde Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, ligde Trabzonspor’la 9 defa içerde oynadı. Bu karşılaşmaların 4’ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray 1998-99 ile 2003-04 sezonunda oynanan maçlarda ise Trabzonspor’a mağlup oldu. G.Saray’ın başında Beşiktaş ile ise iç sahada 8 defa karşılaşan tecrübeli teknik adam neredeyse siyah-beyazlılara şans tanımıyor. Terim’in oyuncuları Beşiktaş ile oynanan 8 maçın 5’inden galibiyet çıkarırken, mücadeleler 2 defa da beraberlikle sonuçlandı. Terimli Galatasaray’ın Ali Sami Yen’de Beşiktaş’a kaybettiği tek maç ise 2002-03 sezonunda. Fatih Terim, Başakşehir (İBB) ile ise 2 defa içeride oynadı ve 2’sinde de galibiyetle ayrıldı.

Koreografi ŞOV!

Galatasaray taraftarı dün yine ses getiren bir şova imza attı. Sarı-kırmızılılar U17 ve U19 takımlarının Trabzonspor ile oynadıkları maç öncesi, Florya’daki tribünleri tamamen doldururken, bir koreografi gösterisi de yapıldı. Bu, Türkiye’de U19 maçında tüm tribünün kullanılarak yapıldığı ilk büyük koreografi oldu.

Son sakat Selçuk

A Millî Takım’da sakatlık kâbusu sürüyor. Açıklanan aday kadrodan daha önce Oğuzhan, Ömer Toprak, Emre Mor ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları sebebiyle çıkarılmıştı. Son olarak Selçuk İnan da Karadağ maçı öncesi sakatlar kervanına katıldı. Sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk İnan’ın maça kadar iyileşemeyeceği öngörüldü.

Sinan kendini aşacak!

Galatasaray’da sezon başında takımdan ayrılmaya karar veren ve Benfica’ya gitmeye hazırlanan Sinan Gümüş, son anda sarı-kırmızılı takımda kalmıştı. Tudor döneminde dibe vuran ancak Fatih Terim’le birlikte ayağa kalkan Sinan Gümüş, şimdi yeni sözleşmeye çok yakın. Yıllık 600 bin avro alan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuyla yönetim masaya oturacak ama Terim’den gelecek raporu bekliyor. Sinan’dan biraz daha kilo vermesini isteyen Terim “Yeni sözleşme için performansını ikiye katlamalısın” diyerek oyuncuya Galatasaray’da kalmanın formülünü verdi. 2015-16 sezonunda ligde 5 gol kaydeden Sinan Gümüş, geçen sezon 7 defa fileleri havalandırmıştı. Bu sezon 2 golde kalan Sinan “Her sezon daha çok atmalıyım” diyerek kalan 8 haftalık bölümde kendine 6 gol hedefi koydu.