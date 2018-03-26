Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde kriz hâkim! Mevcut başkan Muharrem Usta önceki basın toplantısında kulübün son durumunun fotoğrafını çekip iç çekişmeleri ve kavgaları işaret ederek el birliğiyle Trabzonspor’u yiyip bitirdiklerini söylemişti. Usta’nın adaylık konusunda renk vermemesi ve hatta aday olmayacak gibi dilekte bulunması da dikkat çekmişti. Usta, kulübü 150 milyon avro borçla devraldıklarını ve onun da altında bir tabloyla yeni yönetime teslim edeceklerinin sözünü verirken 8 Nisan’da yapılacak seçim öncesinde kimsenin topa girmemesi düşündürücüydü. Transfer yasağı alan ve eli kolu bağlı görünen Karadeniz ekibinde yeni seçilecek yönetimin en büyük çekincesinin göreve gelir gelmez acil ödemelerin bulunması. Bordo-mavililerin 6 ay gibi kısa bir zaman diliminde 250 milyon liralık bir nakte ihtiyacı var. Mehmet Atalay, Celil Hekimoğlu gibi isimler adaylık konusunda nabız yokluyor ancak şu anki takımın durumuna ve transfer yasağına bağlı olarak pek de ışık göremiyor. Her ne kadar Muharrem Usta “bırakacak” gibi konuşsa da aday çıkmaması halinde başkanın kadrosunu yenileyip yola devam edebileceği de konuşuluyor.