Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'tan sonra Fabri ile de uzun süreli sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş'ın, 30 yaşındaki İspanyol kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olduğu için kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen başarılı eldivenin, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Şu an için şampiyonluk yarışındayız. Sözleşme meselesi çok önemli değil. Sezon sonunda oturup, konuşuruz. Size zorluk çıkaracak değilim. Ben burada çok mutluyum" ifadelerini kullandığı belirlendi.

SEZON BİTİMİNDE SÖZLEŞME İMZALANACAK

Kontratı 2019'da bitecek olan Fabri ile 5 senelik sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaşlı idarecilerin, tecrübeli kalecinin takımda kalmasına kesin gözüyle baktıkları öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda İspanyol eldivenle sezon bitiminde sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş Yönetimi, Fabri'nin yıllık ücretinde de iyileştirme yapacak.

Bu arada Fabri- Tolga Zengin ikilisinin arkasından yeni kaleciler yetiştirmek isteyen siyah-beyazlılar, Utku Yuvakuran'ı ise önümüzdeki sezon sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamaya çalışacak.