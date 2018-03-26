Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir. Aerial Powers ve Lynetta Kizer’a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.