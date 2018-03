Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki hafta önceden biletleri tükenen galada maça hızlı başlayan sporcumuz vurduğu yumruklarla rakibine diz çöktürmeyi başardı. Ağır sıklette bugüne kadar efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam’ın ardından Erkan Teper’in de getirdiği bu kemeri kazanan üçüncü boksörümüz olmanın haklı gururunu yaşadı. Bir subay çocuğu olan Ali Eren Demirezen, bu kemeri Afrin’de şehit ve gazi olan askerlerimiz için kazandığını vurgulayarak, "Altın kemerimle birlikte bizzat Afrin’e giderek oradaki kahraman askerlerimizi ziyaret edeceğim" dedi.

Bu arada galaya dünyanın dört bir yanından boks dünyasının starları yağdı. Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsaneleri ringlerle tanıştıran ünlü promotör Don King, dünyanın en iyi boksörlerinden Roy Jones Junior, dünya şampiyonumuz Fırat Arslan ve çok sayıda efsane isim mücadeleyi izledi.

Erol Ceylan: "Ali dünya şampiyonu olacak"

Türkiye’nin ağır siklet boksunda henüz bir dünya şampiyonu çıkaramadığını belirten başarılı promotör ve EC BOXİNG spor kulübü başkanı Erol Ceylan, "Ali ile bu hasrete son vereceğiz. Kendisi çok kaliteli ve güçlü bir boksör. Amatör boks hayatında da büyük başarılara imza atmış ve kendisini iyi yetiştirmiş birisi. Kendisinden beklentilerimiz büyük ve bunu başaracak güçte. Galamıza konsolosundan tutun da politikacısı, sanatçısı her kesimden insan katıldı. Dünya çapında dev maçlara imza attık. Boksörümüz Karo Murat ile Kulübümüze ikinci dünya şampiyonluk kemerini getirmenin gururunu yaşadık. Murat birinci rauntta kaburgası kırılmasına rağmen on iki raunt dövüşerek, maçı kazanmayı başardı. Rakibi şu an hala hastanede. Galamız dünya çapında ses getirdi ve dünya boks otoritelerinin beğenisini kazandı" dedi.

Türk izleyiciler sporcumuzu ateşledi

EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, salonu dolduran beş bine yakın seyircinin yaklaşık beş yüzünün gurbetçi izleyicilerden oluştuğunu bildirerek, "Gurbetçi izleyicilerimizin de yaptıkları tezahüratlarla bu başarıda payı büyük. Ali ringe çıktığında adeta salon inledi. Yaptıkları tezahüratlarla sporcumuzu ateşlediler. Ali sekizinci maçında Avrupa şampiyonu oldu. Bu olağan üstü bir durumdur çünkü en erken onuncu maçtan sonra böyle bir şampiyonluk kazanılabilir. Bu dünya boks tarihine altın harflerle geçti" diye konuştu.

Türk boks tarihinin ilk profesyonel antrenörü ve EC BOXİNG’in Başantrenörü Bülent Başer ise aynı gece Sırbistan’da ringe genç boksörümüz Hüseyin Cinkara’yı çıkardığını belirterek, "Rakibimizi üçüncü rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya imza attık. Ayrıca yine kulübümüz boksörü Nikola Milacic de kazandı. Dünyanın dört bir yanında aynı anda maçlara çıkabiliyoruz. Bu da EC BOXİNG’in dünya çapında büyük bir kalite ve başarıya sahip olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

Aynı gece ringe çıkan EC BOXİNG boksörlerinden Agron Makici, Karo Murat ve Sebastian Formela da rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı.