Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 canlı izle ve Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile ilgili merak ettikerinize buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye, Karadağ ile deplasmanda özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Antalya Stadı'nda İrlanda ile oynanan maçta Mili Takım, 52. dakikada Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mehmet Topal'ın ayağından bulduğu golle mücadeleden 1-0 ayrılmış, hem futbolcular hem de Teknik Direktör Mircea Lucescu, moral depolamıştı. Karadağ ile oynanacak özel maçta A Millilerimiz, canla başla mücadele ederek sahadan galip ayrılmak için her şeyini ortaya koyacak. Sahay ve seyirci avantajı elinde bulunan Karadağ ise Türkiye karşısında seyircisine keyifli bir maç izletmek için var gücüyle çalışacak. Peki Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ hazırlık maçı yarın (Salı) saat 20:10'dan itibaren başlayacak TRT 1 ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Ancak Milli maçın şifresiz canlı anlatımı, maç sonrası özet bilgileri ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

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Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçı ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşmada Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic üstlenecek. 27 Mart Salı günü TSİ 20.10'da başlayacak Karadağ - Türkiye maçı, Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak. Karacağ - Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karadağ Türkiye maçı aday kadrosu

Karadağ - Türkiye maçı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Milli Takımımız'da maç öncesinde Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İrlanda maçı öncesi ise Emre Mor'un yerine Alper Potuk kadroya dahil edilmişti. Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

Türkiye - İrlanda maçı özeti

Antalya Stadı'nda oynanan özel maçta Türkiye, İrlanda'yı konuk etti. Milli takımımızın baskın oynadığı maçın tek golü, 52. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Tecrübeli futbolcu, Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vuruşu ile takımımızı 1-0 öne geçirdi. Ve maç bu sonuçla sona erdi.

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz (Dk. 82 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı (Dk. 87 Alper Potuk), Emre Akbaba (Dk. 69 Yunus Mallı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 65 Enes Ünal)

İrlanda Cumhuriyeti: Doyle, Coleman (Dk. 63 Doherty), Duffy, Maguire (Dk. 63 Shane Long), Rice, McClean, Hendrick (Dk. 80 Judge), Browne (Dk. 68 Myler), Hogan (Dk. 74 Horgan), Kevin Long, Hourihane (Dk. 68 Clark)

Gol: Dk. 52 Mehmet Topal (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 44 Browne, Dk. 82 Myler (İrlanda Cumhuriyeti), Dk. 90 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Karadağ-Türkiye maçına doğru

Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Türkiye'nin oyuna hakim olmaya ve kilit oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışan iyi bir takım olduğunu söyledi.

Tumbakovic, Karadağ Futbol Federasyonunda milli futbolcu Nikola Vukcevic ile basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadıkları ve 0-0 sona eren maçın artık geride kaldığını belirten Tumbakovic, bu karşılaşmada takımının sergilediği oyundan memnun olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne kıyasla daha güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Tumbakovic, Türkiye maçında kadroda önemli değişiklikler yapacağını belirtti.

Tumbakovic, Türkiye'nin yakın geçmişte teknik direktör değişikliğine gittiğini anımsatarak, Mircea Lucescu'nun geçen bu süre zarfında gelecek vadeden bir milli takım ortaya çıkardığını vurguladı.

Lucescu'nun takımın oyun stilini değiştirdiğini kaydeden Tumbakovic, "Türkiye'nin bu oyuncu grubu, gerçekten iyi futbol oynuyor. Onları Romanya ve İrlanda Cumhuriyeti maçlarında izlemek güzeldi. Türkiye, oyuna hakim olmaya ve kilit oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Tumbakovic, Lucescu'nun kariyerinde birçok başarı bulunduğunu anımsatarak, "Onun harika bir milli takım oluşturacağına eminim." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki ligin de kalitesinin arttığına ve çok sayıda Türk futbolcunun Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giydiğine dikkati çeken Tumbakovic, "Yarınki maçta Türkiye'nin oyununu bozmaya çalışacağız." diye konuştu.

- Vukcevic: "Zor bir maç bekliyoruz"

Karadağlı milli futbolcu Nikola Vukcevic, Türkiye karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade ederek, Türkiye'nin çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade etti.

Türkiye ile iki yıl önce de özel maçta karşılaştıklarını anımsatan Vukcevic, "O tarihten sonra bizim takımda bazı isimler değişti. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye karşısında Kıbrıs Rum Kesimi maçında ortaya koydukları performansın üzerine çıkmak istediklerinin altını çizen Vukcevic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Stevan Jovetic'in eksikliğinin kendileri için handikap olabileceğini kaydetti.

Vukcevic, taraftarları önünde iyi bir maç oynamak istediklerini ifade ederken, Türk oyuncuların hepsini iyi tanımadığını ancak Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in Türkiye'nin en iyi isimlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.