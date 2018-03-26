Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goal'ün edindiği bilgiye göre; Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek. İşte verilecek ceza...

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca sarı-lacivertlilere, Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.