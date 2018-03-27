Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Seçim heyecanı yaşayan Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusu. Adaylığını resmen açıklayan Ali Koç ve koltuğunu korumakta kararlı olan Aziz Yıldırım arasındaki yarışın kıran kırana geçmesi bekleniyor. Birçok projesini dile getiren Koç, Fenerbahçe’ye önemli bir para girişinin yanı sıra tamamen profesyonellere teslim edilecek bir yönetim vadediyor. Henüz resmî olarak adaylığını açıklamayan mevcut başkan Aziz Yıldırım ise 20 yıldır olduğu gibi yine dev tesisleşme hamleleri planlıyor. 1 milyon üye projesinde katılımı arttırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Yıldırım, Gebze’de alınan arazide Fenerbahçe’nin geleceğini inşa ederek kulübe kıskanılacak bir tesis daha kazandırmayı hedefliyor.



Kocaman tereddütlü

Aziz Yıldırım’ın futbol takımıyla ilgili tasarrufu ise Aykut Kocaman’la yola devam etmek. Bütün eleştirilere rağmen Kocaman’ın arkasında duran Yıldırım, koltuğunu koruması hâlinde yeni sezonda Aykut Hoca’yı bırakmayacak ve tecrübeli teknik adama daha iyi çalışma imkânları sunacak. Alınan başarısız sonuçlardan dolayı hakemleri ve futbolcuları sorumlu tutan Yıldırım’ın çalışma disiplininden memnun olduğu Kocaman’la bir araya geldiği ve bu düşüncesini dile getirdiği belirtildi. Kocaman ise Aziz Başkan kadar kararlı değil. Yıldırım’ın bu desteğine teşekkür eden Aykut Hoca’nın kesin kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi. Kocaman’ın tereddütleri olsa da Yıldırım’ın hocayı ikna etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Altyapıya sorgu

Farklı Bolu mağlubiyeti sonrası Aykut Kocaman’ın altyapı tepkisine Aziz Yıldırım’dan destek geldi. Genç oyuncuların performansına sinirlenen Yıldırım, Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner’den kapsamlı bir rapor istedi. Başkanın, önemli bir kaynak ayırmalarına rağmen altyapıdan beklenen verimi alamadıkları için tepkili olduğu belirtildi.

Skrtel’e telefon

Slovakya’nın Tayland’la oynadığı özel maçta ölümden dönen Martin Skrtel’i ilk arayanlardan biri Aykut Kocaman oldu. Kocaman, oyuncusuna geçmiş olsun telefonu açarken, kulüp doktorları vasıtasıyla da millî takım sağlık heyetinden Skrtel’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Fener’de 3 yolcu

Sezon sonunda kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlayan yönetimin kalemini kırdığı oyuncuların başında Kameni geliyor. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki Kamerunlu ile yola devam etmeyecek. Neto’nun da satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Aatıf da gönderilecekler listesinde



Biz inanıyoruz

Sezon başından beri önemli hatalar yaptıklarını itiraf eden Şener Özbayraklı, “Her şeye rağmen şampiyonluk şansımız sürüyor. Kalan maçlarımızı kazanırsak kupayı kaldıracağımıza inanıyorum. Bunu başaracak gücümüz de var. Yeter ki hakem hataları son bulsun” diye konuştu.

Soldado’ya uyarı

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado şu ana kadar sergilediği performansla sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğratmış durumda. Büyük umutlarla transfer edilen golcü, forma giydiği 24 maçta sadece 6 kez ağları havalandırdı. Ligde 3 golü bulunan Soldado, 11 Kasım’da oynanan Sivas maçındaki hat-trick başarısı dışında skora katkı sağlayamadı. Tam 115 gündür ligde golü bulunmayan İspanyol, Sivas karşılaşmasından sonra görev aldığı 9 maçta da sessiz kaldı. İdmanlarda gol şovu yapan, sahada ise çerçeveyi tutturamayan Soldado ile özel bir görüşme yapan Aykut Kocaman, Kayseri’de ilk 11 oynatmayı planladığı yıldıza “Artık hem kendini hem de takımı yukarı çekmek zorundasın” uyarısı yaptı.