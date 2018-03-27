Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş üst üste 3. şampiyonluğu yaşamak için kalan 8 haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Zirveyi yeniden ele geçirmenin planlarını yapan teknik direktör Şenol Güneş, bu doğrultuda takımın golcülerini kızağa çekti. Cenk Tosun’un gidişinden sonra beklenen sorumluluğu alamayan ve bir türlü patlama yapamayan Alvaro Negredo ile büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 2 gol atabilen Vagner Love ile bir toplantı gerçekleştiren Güneş, oyuncularına “Kendinize gelin” dedi. Kalan maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemediğini dile getiren başarılı çalıştırıcı “Size çok ihtiyacımız olacak. Takımı taşımanız ve rahatlatmanız için golleriniz gerekiyor. İkinizin de kalitesi ve becerileri ortada. Tecrübenizi konuşturun ve şampiyonluk yolunda yükümüzü hafifletin” sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalıştı.



Negredo iyileşti

Şenol Güneş’in bu konuşmalarının ardından iki futbolcu da daha çok çalışıp kendilerinden beklentileri olanları mahcup etmeyeceklerini söyledi. İdmanlarda Negredo ve Love ile özel olarak ilgilenen Güneş’in, millî maçlar için lige verilen arada iki oyuncusuna da bol bol gol vuruşu çalışması yaptırıyor. Öte yandan Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Negredo’dan sevindirici haber geldi. Bir süredir takımla çalışmalara katılabilen İspanyol yıldız için Şenol Güneş’e rapor veren kulüp doktorları, Negredo’nun cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Alanyaspor maçında büyük ihtimalle forma giyebilecek seviyeye geleceğini iletti. Bu gelişmeye rağmen oyuncusunun yüzde yüz hazır duruma gelmesini bekleyen Şenol Hoca’nın ilk 11’de formayı Love’a vermesi bekleniyor.

Gel bakalım Talisca!

Brezilya’nın Dünya Kupası aday kadrosunda bulunan Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca dört gözle bekleniyor. Başkan Fikret Orman millî arada neredeyse her gün hakkında yeni bir transfer söylentisi çıkan 24 yaşındaki oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. Talisca’nın, bugün oynanacak Almanya maçında da ilk 11’de olması beklenmiyor.

Maaş almadan çalıştık!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Swansea City’yi çalıştıran Carlos Carvalhal, Beşiktaş günlerine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daily Mail’le yaptığı röportajda Carvalhal, “Türkiye’de çok güzel şeyler yaşadım. Beşiktaş’taki işim kolay değildi. Bana ait olmayan bir ekiple çalıştım. Benden önceki teknik direktör hapisteydi. Yönetim deseniz o da yoktu ve insanlar dört aydır maaş alamıyordu ama taraftarlara saygı duyduğumuzdan takımda kaldık” şeklinde konuştu.