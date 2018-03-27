Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tarihî rakipleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel hayatından, Galatasaray'ın durumuna ve şampiyonluk yarışına kadar Beyaz TV'ye bir röportaj veren Mustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde: Eskiden futbol rüyası görürdüm. Şimdi sürekli hesap kitap görüyorum rüyamda. Onu alıp oraya ödüyorum, onu öderken hesabı tutturamıyorum. Uyanıyorum gece, rüyamda. Tekrar bilgisayar başına geçiyorum. Bu defa insanlar diyor ki, saaat 4'te 5'te mesaj geldi Başkan’dan. Uyuyorum ama tekrar uyanıyorum.



Eşim aşırı tepki verir

Kadınların ofsaytı bilmesi büyük bir aşama. Bizim hanım az çok ofsaytı öğrendi ve sıkı Galatasaraylıdır. Biz onu durdurmaya çalışırız, ödümüz kopar. Aşırı tepki verir çünkü. Tepki güzel tabii bir yerde. Benim en yakın dostlarım da rakip takımı tutan, sıkı taraftarlardır. Biz hep görüşürüz, saygı duyarız birbirimize. Her yemeği yemem. Aç bile olsam yediremezsiniz. Bu sebeple eşim şikâyetçidir. Et ağırlıklı ve belli bir tatta olacak.



Galatasaray şahlanacak

Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarım. Biz sadece Galatasaray için değil, bu ülke için varız. Sırf kişisel çıkarlarımız için ülkeyi bölmememiz gerekiyor. Biz şampiyon olmak isteriz ama hak ederek şampiyon olana saygı gösteririz. Eğer 3 yıl seçilirsem Galatasaray'ı şahlandırmayı, Avrupa'nın ve dünyanın tepesine oturtma hedefini gerçekleştirmek için harekete geçerim. Bu benim hedefim.

HAVA KUVVETLERİ!

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dünkü idmanla birlikte taktik çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Terim, kritik maçta rakibi yıkma planını da belirlemeye çalışıyor. Sarı-kırmızıların bu sezon en büyük zaafı olan yan topları avantaja döndürmek isteyen tecrübeli teknik adam, bu konuda özel program hazırladı. Bu konuda savunmada geçit vermek istemeyen Terim, duran top organizasyonuyla gol bulma çalışmalarına ağırlık verecek.

Kral graffitiler

Florya Metin Oktay Tesislerinin girişine Fatih Terim tarafından yaptırılan efsane yıldız Metin Oktay ağırlıklı graffitilere kızı Buse’den tebrik geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafları yayınlayan Buse Terim, “Son günlerde gördüğüm en güzel graffiti, fikrine sağlık babam @fatihterim... Ve eline sağlık GolgeArtizm... Florya Metin Oktay Tesislerinin girişi ve duvarları artık böyle...” ifadelerini kullandı.

Fernando’ya YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Fernando, güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun her geçen gün iyiye gittiği ve Gençlerbirliği maçında sahada olmayı planladığı belirtildi. Fatih Terim de, tecrübeli futbolcuyla özel olarak ilgileniyor.

Donk-Tolga yaramıyor

G.Saray’da Fernando cezası sebebiyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Selçuk’un sakatlığı iyileşmezse orta saha Donk-Tolga ikilisine kalacak. Bu ikiliyle başlanan Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarının ikisinin de kaybedilmesi teknik heyeti endişelendiriyor.



Men yok tedbir var

Geçtiğimiz günlerde UEFA ile bir toplantı yapıp mali durum raporu sunan Galatasaray’a tedbir cezası geleceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılara transfer yasağı ya da men cezası gelmeyeceği belirtilirken daha önce Fenerbahçe’ye verildiği gibi tedbir kararı uygulanacak.



Son aday Özgörkey

Galatasaray’ın mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulu öncesi eski yöneticilerden Cemal Özgörkey, başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Tecrübeli yönetici “Aday olmam için çok telkin aldım. Çalışmalara başladım. Önümüzdeki hafta kararım netleşir” dedi.