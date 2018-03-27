Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Karadağ maçı öncesi bir basın toplantısı yaptı. “Eğer sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya’da, Dinamo Bükreş’te, İtalya’da, Ukrayna’da bunu hep yaptım. Yeterli tecrübem var. Basın, seyirci, herkesin desteği olursa ve sabırlı olunursa bu olur” sözlerini kullanan Luce, “Yeterli zamanım yok. 1 sene içinde çok iyi bir ekip kurmam lazım. Gençleri oynatıyoruz ama Burak ve Caner gibi tecrübeli oyuncuları da bırakmadım. 5-6 yıl birlikte oynayabilecek bir takım düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Ünder: İyi gidiyoruz

Tecrübeli çalıştırıcı, “Oynamak istediğimiz oyunun tercümesi önemli. Dünyada ve Avrupa’da eğer sonuç elde etmek istiyorsak, oyunu kontrol etmemiz ve üstünlüğümüzü kurmamız lazım” derken, “Her maç öncesi aynı şeyleri tekrar etmek gerek. Bu yüzden akıllı ve istekli, millî renkleri seven oyunculara ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Cengiz Ünder ise, “Cenk abi olsun, Enes olsun, Çağlar olsun Avrupa’da bizler iyi gidiyoruz. Bu millî takım için de önemli. Daha iyi olacağız” dedi.