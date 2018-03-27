Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, ligde pazar günü Galatasaray’a misafir. Onazi cezalı. Onun dışında eksik yok gibi. Millî takımda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Abdülkadir’in MR’ı temiz çıktı ve görev verilmesi halinde Galatasaray’a karşı oynayabileceği açıklandı. Genel görüntü böyle. Biraz özeline inildiğinde de teknik direktör Rıza Çalımbay, az çok kafasındaki taktiği belirlemiş durumda. Sarı-kırmızılı takımın iç sahadaki üstünlüğünü ve baskısını dikkate alan Çalımbay, savunma güvenliğini ön planda tutmayı planlıyor. Özellikle de ilk dakikaların önemine değinen Rıza Hoca, rakibin direncinin kırılması hâlinde ikinci devrede sonuca gidebileceklerine inanıyor.



Tatlı problem N’Doye

Rodrigues ve Linnes’in kanat bindirmelerine karşı da önlem almayı düşünen Trabzonpor’un teknik patronu sağlı sollu gelecek atakların kesilmesini ve ceza sahası içinde de Gomis’in kalabalık savunma ile etkisiz hale getirilmesini istiyor. Hücum yönünde ise presle kapılan topların defansın arkasına atılarak hızlı ataklarla sonuca gidilmesi öngörülüyor. Çalımbay’ın tatlı soru işareti ise N’Doye. Galatasaray’a sürekli gol atan Senegalli forvet 11 mi başlayacak sonradan mı şans bulacak? Şu anki görüntü sonradan şans bulması yönünde.