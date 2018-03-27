Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi PSG'yi deviren İspanyol devi Real Madrid ile, İngiliz temsilcisi Tottehenam'ı son maçta ecel terleri dökerek eleyen İtalyan devi Juventus, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

SABAH SAAT 10'DA SATIŞA ÇIKAN BİLETLER 6 DAKİKADA TÜKENDİ

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre, 3 Nisan'da Bernabau'da oynanacak ilk maç için satışa çıkan 80 bin biletin tamamı bitti. Bu sabah saat 10'da satışa sunulan biletlerin sadece 6 dakika içerisinde bittiği açıklandı. Bu sayı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için satılan en fazla bilet rekoru olarak tarihe geçti.

81 bin kapasiteli statta yaklaşık 4 bin Juventus taraftarının da olması bekleniyor.